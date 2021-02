El Banc d'Espanya demana que s'agilitzin els procediments judicials d'insolvències per mantenir l'activitat econòmica

El Banc d'Espanya considera que el govern espanyol ha de millorar el funcionament dels procediments judicials i extrajudicials d'insolvències per "agilitzar" els tràmits administratius i permetre que més empreses puguin mantenir l'activitat econòmica. En una nota publicada aquest dijous, el supervisor bancari lamenta l'ús "escàs" del mecanisme preconcursal per a autònoms i pimes i veu "crucial" adaptar les polítiques a l'evolució de la crisi. Per altra banda, l'organisme aposta per repartir ajudes directes a les empreses més petites –destaca que són una via "efectiva i eficient" de suport econòmic i financer- i impulsar reestructuracions de deute, recapitalitzacions o que es reforcin els recursos propis.

En la mateixa nota, el Banc d'Espanya assenyala que les pimes més vulnerables a la crisi de la covid-19 són aquelles vinculades a l'hostaleria i l'oci, al sector dels vehicles de motor i al transport i emmagatzematge. Segons dades recollides per l'organisme bancari, aquests van ser els tres sectors que van presentar rendibilitats negatives durant l'any 2020. Altres activitats com la construcció o el comerç, per exemple, van aconseguir mantenir una rendibilitat neutra, malgrat la crisi de la covid-19.