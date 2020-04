El ministre de Sanitat assegura que Espanya ha arribat al pic de la pandèmia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que ja s'ha arribat al pic del coronavirus, per la qual cosa l'objectiu que s'han marcat les autoritats sanitàries per a aquesta setmana és "consolidar" la segona etapa en la lluita contra el Covid-19, és a dir, doblegar la corba de nous contagis.

En roda de premsa, ha celebrat les dades d'aquest dilluns, quan s'han detectat 3.477 nous casos, és a dir, aproximadament un 2 per cent d'increment vers les xifres d'aquest diumenge.

També ha destacat la pujada del 6 per cent en l'increment de pacients recuperats, així com que solament hagi crescut un 3 per cent el nombre de morts.

"Són unes dades que ens permeten confirmar que hem superat ja la primera fase de l'epidèmia, aconseguir el pic", ha ressaltat, agraint el "magnífic compliment" dels ciutadans de les restrictives mesures de moviments des de l'Estat d'Alarma, així com als sanitaris.

Malgrat aquestes dades positives, ha recordat que Espanya "segueix en fase de confinament". "No hem iniciat cap procés de desescalada ni han finalitzat les restriccions a la circulació de les persones", i ha assenyalat que la volta al treball d'activitats no essencials han transcorregut amb normalitat.

En aquest sentit, ha defensat que el Govern central serà "molt cautelós" en la relaxació progressiva de les mesures. "Anem analitzant dia a dia com va avançant la malaltia, sempre sobre la base d'evidència científica. Hi ha moltes zones d'incertesa en aquest virus. Sobre la base de l'evidència dels experts, anem a prendre les decisions, respectant sempre al màxim possible els drets i llibertats de tots els ciutadans, i analitzant possibles escenaris".



Reunió amb consellers

El ministre ha avançat que aquest dilluns per la tarda es reunirà per videoconferència amb els consellers de Sanitat de les comunitats en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

L'objectiu serà traslladar que el Govern vol "reforçar la comunicació i col·laboració" amb les autonomies, tal com va fer aquest diumenge el president del Govern, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics.