Experts aposten pels coronabons com a resposta al covid-19: "La narrativa no pot ser la de la crisi del 2008"

Les institucions de la Unió Europea (UE) i els estats membres afronten un xoc econòmic per al que ningú estava preparat. La pandèmia de covid-19 ha generat una crisi sanitària i econòmica que portarà l'economia europea a la recessió i ha posat sobre la taula la necessitat d'una acció europea coordinada que no acaba d'arribar. Segons l'economista del centre d'opinió Bruegel Grégory Claeys i el president de l'Associació de Cambres de Comerç Europees (Eurochambres), Christoph Leitl, l'emissió de coronabons és una "bona opció" que dona resposta a la necessitat d'una acció en bloc a la crisi del coronavirus. "La narrativa no pot ser la mateixa que en la crisi del 2008", avisa Claeys davant la negativa d'alguns estats a mutualitzar el deute.

Leitl i Claeys coincideixen que l'emissió de deute conjunt dels estats de l'eurozona per compartir els riscos seria una mostra de "solidaritat". "Amb un criteri clar, perquè no se n'ha de fer un mal ús, crec és un bon punt de solidaritat, que és el que necessitem ara urgentment a Europa", remarca el president d'Eurochambres.

Segons l'economista de Bruegel, cal que la Unió Europea tingui un instrument comú per fer front a xocs com el provocat pel covid-19. Per Claeys, la "narrativa" per oposar-s'hi no pot ser la mateixa que durant la crisi del 2008 perquè aquest cop alguns estats estan més afectats que d'altres per "mala sort".

"Necessitem solidaritat. En aquest context té sentit mutualitzar. També té sentit si volem que la gent se senti europea i que sentin que hi ha solidaritat", subratlla l'economista de Bruegel. Amb una nova crisi a l'eurozona, el projecte d'emissió de deute conjunt torna a estar sobre la taula, però també torna a tenir la mateixa oposició per part d'alguns estats que en el passat.

Mentre Itàlia, França, Espanya o Portugal, entre d'altres, reclamen l'emissió de coronabons, Alemanya i Països Baixos encapçalen el bloc dels que demanen prudència i mesures més convencionals.

Malgrat el vistiplau de la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, i de la de la Comissió, Ursula von der Leyen, als coronabons, Alemanya manté el rebuig a mutualitzar el deute que ja va expressar l'any 2011, quan la Comissió liderada per José Manuel Durao Barroso va proposar l'opció d'emetre 'bons d'estabilitat' per fer front a la crisi financera. Per la seva banda, els Països Baixos insisteixen en el "risc moral" de la mutualització.



"És important actuar com més ràpid millor"



Per l'econosmista de Bruegel i el president d'Eurochambres, la suspensió temporal de les regles fiscals, proposada per la Comissió i a la qual els 27 van donar llum verda, és una "bona notícia". "Ja s'havia parlat de flexibilització, però aquesta decisió va més enllà", afirma Claeys, que apunta que aquesta suspensió permetrà als estats impulsar mesures econòmiques més ràpidament contra el covid-19.

Amb el permís per desviar-se dels objectius de dèficit i deute per gastar més contra el coronavirus, l'economista de Bruegel subratlla que ara són els estats els que han d'utilitzar "completament" la política fiscal contra la pandèmia, i avisa que cal fer-ho "ràpid".

"Els estímuls fiscals s'han de llançar tan aviat som sigui possible", diu l'economista de Bruegel, que, a falta de xifres sobre quin hauria de ser l'estímul, avisa que "serà bastant car". "És important actuar com més ràpid millor", subratlla.

Malgrat que les principals accions contra el coronavirus han de venir dels governs dels estats, el president d'Eurochambres remarca que la resposta de la UE ha de ser coordinada. "Els europeus hem de ser conscients que només junts podem sortir de la crisi i continuar amb una economia que no sigui dèbil, sinó amb una recuperació", insisteix.

L'altra institució que tindrà un rol important en la resposta econòmica contra el covid-19 és el BCE. Després d'un error inicial, Lagarde ha aconseguit tranquil·litzar els mercats amb un programa de compra de deute per valor de 750.000 milions d'euros.

Va ser una acció "molt important" del BCE després d'un "error perillós", afirma l'economista de Bruegel. "Ha anunciat una compra de gran magnitud i esperem que sigui suficient per donar la suficient confiança als mercats que el BCE farà tot el que calgui", diu Claeys, "per finançar fàcilment i barat" els estats.



"És una qüestió de sobreviure"



Sobre l'afectació del coronavirus, el president d'Eurochambres alerta que "tots els sectors i empreses de totes les mides estan afectats". "L'economia és una xarxa i si hi ha problemes tots els sectors es veuen influïts", afirma.

"No és només el distanciament social. És un tancament d'empreses, botigues, centres turístics... És un tancament real el que estem vivint", diu Leitl, que reclama a "autoritats regionals, estatals i europees que ajudin el més ràpidament possible". "És una qüestió de sobreviure", afegeix.

Pel president d'Eurochambres, "l'única oportunitat per a Europea de sortir d'aquesta crisi amb èxit" és tenint confiança en el mercat únic. "És el que ens dona el poder de sobreposar-nos", indica.

En aquest sentit, Leitl veu "molt decebedor" el tancament de les fronteres a l'espai Schengen. "Ens està afectant molt. La primera reacció dels estats va ser molt decebedora. Tots els avantatges que tenim pel mercat comú els han llençat per la borda", lamenta.

"Tenim controls a les fronteres. Com pots controlar un virus? Quin sentit té tenir un camió esperant durant hores quan es necessiten béns, també en el sector sanitari? La primera reacció va ser l'equivocada", assenyala.



"No hem de fer els mateixos errors que en la crisi del 2008"



Segons l'economista de Bruegel i el president d'Eurochambres, fins ara, la UE ha actuat "bastant ràpid" per combatre la crisi pel coronavirus. "Sóc optimista perquè Europa no només és conscient de la necessitat d'actuar, sinó que ho està fent", remarca Leitl.

Per la seva banda, Claeys afirma que encara és aviat per poder fer una avaluació de les mesures que està prenent la UE. "Fins ara està actuant bastant ràpid, potser millor que en l'anterior crisi, però el que és important és que en els pròxims mesos i anys no fem els mateixos errors que l'últim cop", subratlla.

Per l'economista de Bruegel, els pròxims mesos i anys seran clau per determinar el grau d'efectivitat de la resposta europea al covid-19. Segons Claeys, la UE fallarà si "talla" la recuperació amb austeritat i si el BCE deixa "d'ajudar" als estats. "Quan arribi la recuperació és quan hem de tenir cura de no tornar a fer els mateixos errors", remarca.