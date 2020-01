Sánchez demana acabar amb el «clima tòxic» i ofereix buscar mecanismes contra bloqueigs

El candidat a la investidura, Pedro Sánchez, ha fet una crida a acabar amb el "clima tòxic" que segons ell s'està escampant en la política espanyola i ha ofert als grups del Congrés buscar mecanismes per evitar que una "majoria de bloqueig" dificulti la formació d'un govern, com ha passat de manera "inadmissible" des del 2016.

Així ho ha avançat en la seva intervenció davant la cambra abans que es produeixi la segona votació del debat d'investidura, que Sánchez aspira a superar perquè ara només necessita recaptar més vots a favor que en contra.

L'ESPANYA QUE BLOQUEJA

Sánchez ha remarcat que la votació d'aquest dimarts reflectirà un Parlament dividit en tres blocs: el d'una coalició de progrés que representa "l'Espanya que vol avançar"; al mig, els qui no volen sumar-se a aquest grup "però almenys no ho impedeixen" i davant, una coalició "heterogènia" que va des de la ultradreta als antisistema i els nacionalismes més intransigents i que ha batejat com "l'Espanya que bloqueja" sense presentar cap alternativa.

El líder socialista ha remarcat que no hi ha una opció de govern possible diferent de la que ell aspira a presidir, de la mateixa manera que ha incidit que el seu partit, el PSOE, ha guanyat les cinc eleccions que s'han celebrat al llarg del 2019. "No és una coincidència, es diu democràcia", ha subratllat.

Sota el seu punt de vista, l'única alternativa a la coalició progressista que avalarà previsiblement aquest dimarts el Congrés és "més bloqueig per a Espanya".



NO ES CONSTRUEIX RES DES DE L'AMARGOR

Sánchez ha criticat l'actitud del PP, Cs i Vox, que la seva negativa a permetre un govern del PSOE s'explica tan sols perquè per a ells "o governen les dretes o no hi ha govern a Espanya". "No es pot construir res des de la frustració i l'amargor", els ha etzibat.

El líder socialista els ha convidat a abandonar aquest "clima tòxic" que propicien amb la seva actitud, amb la qual deterioren la convivència i fomenten la crispació.