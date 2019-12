Rajoy: "Unes terceres eleccions són dolentes, però un govern condicionat per ERC és pitjor"

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy considera que anar a unes terceres eleccions seria "dolent" però que un executiu "condicionat per ERC és pitjor". En una entrevista a 'La Voz de Galicia', Rajoy creu que els grans partits moderats haurien d'arribar a "una mena d'entesa". D'altra banda, ha manifestat que si el PSOE arriba a un acord amb ERC, Pedro Sánchez hauria d'explicar "en què consisteix": "Sánchez no li pot donar a ERC el que ERC vol". "Si Sánchez pretén disposar de la sobirania nacional o autoritzar un referèndum estarà incomplint la Constitució i, per tant, no pot fer-ho", ha dit. L'expresident ha expressat que no li agradaria un govern a Espanya en què formi part "l'extrema esquerra", en referència a Unides Podem, i "encara menys que hagi de rebre el suport, no sabem a canvi de què, d'un partit que fa poc declarava la independència al Parlament".

L'expresident del govern espanyol ha animat a "fomentar un acord entre els grans partits" per a Catalunya "dins de la llei i el respecte a la sobirania nacional". "I, a partir d'allí, política. Els que no pensin igual que la CUP, que defensin posicions, els partits que sapiguem donar batalla", ha raonat Rajoy, que ha insistit que "sense llei, no hi ha res, és la selva".

Rajoy ha dit que la línia vermella en una negociació política és sempre la llei i, per tant, els republicans "ni ningú" poden dir "que no hi ha línies vermelles, que són les lleis i la Constitució".

D'altra banda, en una entrevista a l'ABC, també publicada aquest diumenge, Rajoy carrega contra Sánchez per "no haver-se dirigit al PP ni als demés partits", sinó "a l'extrema esquerra i als independentistes" després del 10-N. Per tot plegat, creu que els populars han de fer oposició i "explicar que fugint de les posicions moderades no anem a cap lloc bo".

L'expresident, que acaba de treure el llibre 'Una España mejor', insisteix que l'aplicació de l'article 155 va servir perquè els espanyols coneguessin "quines conseqüències té aquest article" i que "Espanya és una nació que es pot defensar quan se l'ataca". Rajoy ha admès que les mesures implementades a Catalunya al 2017 "no van ser menors", sinó "extraordinàries, dures i contundents", perquè "cessar un govern que havia estat elegit no s'havia produir a Europa des de la Segona Guerra Mundial". "La democràcia té instruments per a defensar-se, i això ara ho tenen molt present tots, sobretot els secessionistes", ha reblat.