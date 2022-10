Strena’t és una botiga on trobareu roba femenina singular, senzilla i elegant. És ideal per a les dones que busquen roba i complements diferents, amb un aire chic, tocs vintage i, sobretot, bon gust.

La botiga fuig de les tendències de passarel·la i us ofereix unes peces atemporals, per a qualsevol ocasió i que mai passen de moda. Amb la seva roba i complements pots interpretar la moda a la teva manera i trobar el teu propi estil, els seus professionals t’ajudaran a sentir-te única perquè per Strena’t tu ets la protagonista i t’ofereix una experiència de compra agradable i adaptada a tu.

La seva propietària cuida al màxim els detalls, des de l’aparador fins a l’atenció al client. La selecció de la seva oferta de roba i complements és triada amb molta cura per donar un toc personal i de bon gust als seus productes.

La botiga dona molta importància a la sostenibilitat i al comerç de proximitat. Així que hi trobareu sobretot marques dissenyades i confeccionades a Catalunya, un producte fet a casa que prioritza la qualitat del teixit i el bon patronatge.

A més, el seu personal especialitzat us assessorarà de manera personalitzada perquè trobis aquella roba que et fa sentir millor i puguis sentir-te lliure, positiva i a gust amb tu mateixa.

Fa més d’un any la botiga Strena’t, de Roses, va aconseguir doblar l’espai de veda al públic amb el trasllat de l’establiment al carrer Doctor Pi i Sunyer, número 10. Gràcies a això va ampliar l’oferta de roba i complements i va poder millorar el servei i l’atenció al cient. Des de Strena’t us recomanen seguir el seu Instagram @strenat.

