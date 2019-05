Vilaür escull per llista oberta una alcaldessa de la CUP, Ester Farreró

Vilaür tindrà una alcaldessa de la CUP, Ester Farrero, votada a través del sistema de llistes obertes. Farreró i els altres quatre regidors escollits es van presentar sota les sigles Independents per Vilaür (IPV) – AMUNT, vinculada a la CUP.

La candidatura va sorgir després que la llista del que durant els últims 24 anys ha estat alcalde, Joan Farreró, decidís fa un any no tornar a optar al càrrec. Aleshores, explica Farreró, un grup de veïns van decidir unir-se per liderar el municipi amb un projecte, assegura, «continuista».



L'antiga Convergència i Unió (CiU) ha governat a Vilaür ininterrompudament des del 1983. Des d'aquell any fins al 1991 amb Narcís Sabri al capdavant i des d'aleshores fins ara, amb Joan Farreró com alcalde.