ERC deixarà governar Cantenys a Vilafant malgrat l'empat a cinc

L'augment de la participació en aquestes eleccions municipals a Vilafant ha generat la paradoxa de fer guanyar vots a la Candidatura de Progrés de Consol Cantenys, aspirant a la reelecció, però fent-li perdre un dels sis regidors que tenia des del 2015. La seva candidatura ha passat de 1.026 a 1.065 vots favorables, però no n'hi ha hagut prou per aturar l'ascens important dels republicans de Sergi Palomeras. Ambdues llistes empaten a cinc regidors amb la novetat dels dos representants assolits per Ciutadans, la caiguda lliure de Junts per Vilafant, que es queda amb un sol representant i el PP, que perd l'únic que tenia.

«Estem satisfets perquè l'objectiu era guanyar per a poder seguir governant. Entenem que els electors han fet confiança en el nostre projecte i per la feina feta fins ara», apunta Cantenys. Palomeras, per la seva part, té clar que «hem estat a punt de guanyar, però no ho hem fet, malgrat que el resultat d'ERC és més que satisfactori. Seguirem a l'oposició quatre anys més, fent la feina rigorosa de sempre». Cantenys no tanca cap porta: «Però ara toca analitzar i reflexionar».