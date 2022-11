La Cambra demana connectar l’AP-7 amb l’Eix a l’alçada de l’aeroport

Satisfacció generalitzada entre el sector polític i empresarial de les comarques gironines davant l’anunci del Ministeri de Transports, divendres passat, de la voluntat de tirar endavant la futura estació del TAV a l’aeroport amb l’horitzó 2026. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, recorda que és un projecte llargament reivindicat -i de forma unànime- pel territori des de fa temps, que beneficiarà no només al sector turístic sinó a tota l’economia de la demarcació. És per això que celebra tenir un projecte amb una calendarització sobre la taula, però promet que hi «estaran a sobre» per tal que es compleixin els terminis.

En una línia similar s’expressa el president de la Diputació, Miquel Noguer. En primer lloc, Noguer valora molt positivament que el Ministeri hagi decidit apostar per una estació i no per un simple baixador, ja que això garanteix que serà un equipament potent. També celebra que hi hagi una calendarització i que els responsables del ministeri hagin vingut a presentar-la, ja que això els transmet més credibilitat. Això sí, Noguer també alerta que mostraran «fermesa» i estaran amatents amb el compliment de la calendarització prevista.

El responsable de l’àrea d’Ordenació del Territori de la Cambra de Comerç, Àlex Gilabert, també es mostra satisfet amb la proposta del Ministeri: «És una bona notícia que vingués la ministra a presentar el projecte, i que hi hagi una solució adequada a nivell tècnic», valora. Per tant, veu «molt positiu» que el projecte avanci i que hi hagi un calendari. Tot i això, des de la Cambra han fet dues aportacions per millorar la mobilitat viària de la zona. Per una banda, creuen que caldrà fer millores en el nus viari que envolta l’aeroport, i facilitar especialment una connexió entre l’Eix Transversal (C-25) i l’AP-7. Segons recorda Gilabert, actualment, per anar de la C-25 fins a l’autopista s’ha de passar per l’A-2 i travessar un parell de rotondes. Davant d’això, i tenint en compte que les dues carreteres «intersecten», Gilabert creu que es podrien enllaçar de forma directa, ja sigui recuperant l’antiga sortida de l’Eix Transversal que arribava fins a l’aeroport (que actualment està tancada) o bé creant un nou enllaç.

D’altra banda, la Cambra de Comerç també creu que cal estudiar els serveis de mobilitat que connectin la futura estació i la terminal. En aquest sentit, Gilabert apunta que caldrà estudiar l’actual oferta de taxis, autobusos i vehicles de lloguer i on han de situar-se. El Ministeri ja va indicar que la prioritat era trobar la solució tècnica per fer arribar el tren fins l’aeroport, i que a partir d’ara s’hauran d’estudiar les connexions amb la terminal.