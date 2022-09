Entre els cellers associats a la Ruta del Vi DO Empordà, des de l’any 2014 (en què hi havia 24 cellers associats) fins a l’exercici 2021 (amb 32 cellers) hi ha hagut un creixement del 33,81% en el nombre de visitants als cellers que treballen en enoturisme a la Costa Brava, segons l’informe anual de les dades de control de visitants que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

S’ha de remarcar que en els primers cinc anys, entre el 2014 i el 2019, el creixement es va situar en el 58,56%, però amb la irrupció de la crisi sanitària de la covid-19 es va aturar el creixement i, entre els anys 2019 i 2021, va caure el 15,61 %. Pel que fa a l’evolució per mesos de visitants als cellers, s’observa una estacionalitat relacionada amb els períodes de vacances de l’estiu –en què la Costa Brava rep el nombre més alt de turistes–, Setmana Santa i festivitats com ara la Pasqua Granada, la Festa Nacional d’Espanya, Tots Sants, Dia de la Constitució i la Puríssima. Alhora, es pot atribuir al festival Vívid el repunt de visitants registrat al mes d’abril. Cal destacar que la destinació acull enoturistes durant tot l’any i que l’enoturisme fomenta la disseminació turística. Finalment, l’informe sobre les dades de control de visitants dels cellers associats a la Ruta del Vi DO Empordà recull que la despesa de l’enoturista creix anualment des de l’any 2014. Actualment, la despesa mitjana per enoturista se situa en 41,14 euros, import que dobla la despesa de fa set anys, que era de 18 euros.