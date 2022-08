Les explotacions lleteres han hagut d'instal·lar a les quadres sistemes de refrigeració per combatre el canvi climàtic. Amb l'augment de temperatures, les vaques han passat a produir uns 33 litres de llet al dia en lloc dels 38 que produeixen en circumstàncies normals. Una disminució que suposa un fort impacte sobre els ingressos de les granges. Per això, molts obtén per col·locar ventiladors industrials i sortidors d'aigua que baixen la temperatura dels animals. És el cas de Kim Xifra, corresponsable de Mas Gener de Riudellots de la Selva (Selva), que va decidir instal·lar-ho l'any passat. "El canvi ha sigut important; aguanten molt més la producció de llet", ha dit. I no només a l'estiu: els ventiladors s'encenen d'abril fins al novembre.

El sistema és completament automàtic. A través de sensors, es mesura la temperatura i la humitat de l'ambient i, segons les dades recollides, s'activen o desactiven els ventiladors i el rec. Cada pocs intervals de temps, es remulla lleugerament els animals i després se'ls asseca. "Des que ho hem instal·lat, a l'estiu deixen de produir uns dos litres per la calor i no cinc com abans", explica Xifra. "El canvi ha sigut important", recull. També els ha permès recuperar la reproducció del bestiar que amb la calor havia disminuït. "Els parts no eren homogenis durant l'any; hi havia mesos amb pocs parts", afirma el pagès, que afegeix que això també afectava la producció de llet que disminuïa durant èpoques concretes de l'any. Ara, la refrigeració permet als animals estar més actius i han recuperat la producció "durant els sis mesos l'any que fa calor". Aquesta és una opció que han aplicat "si no totes, la majoria" d'explotacions lleteres. A Mas Gener munyen unes dues-centes vaques, però només ho tenen instal·lat al cobert més gros. "Ens plantegem posar-ho als altres, però tot són diners i aquest és el més nou". L'alçada de l'estructura metàl·lica permet una instal·lació fàcil enfront de les quadres més antigues. El que sí que van fer en aquesta granja de Riudellots de la Selva és col·locar plaques solars a la teulada del cobert de les vaques per fer moure els ventiladors. "Ens permet suportar més bé els costos". I és que utilitzant aquesta font d'energia verda, la refrigeració no suposa elevar el cost de l'augment d'energia consumida.