La Campanya de la Renda 2021 es va posar en marxa dimecres 6 d’abril, i s’estendrà fins al 30 de juny. Abans de llançar-se de ple a elaborar la declaració de l’IRPF de manera particular, cal tenir clars tots els aspectes, deduccions, novetats i normes per declarar al fisc.

Per començar, és recomanable no esperar als darrers dies per fer la declaració de la Renda, ja que poden sorgir problemes que no es puguin resoldre a temps. «Com més aviat comenci el contribuent a mirar-s’ho, molt millor», avisa la professora d’Economia de la UOC, Elisabeth Ruiz.

Així mateix, cal comprovar que les dades de l’esborrany que proporciona el programa siguin correctes, ja que el contribuent és el darrer responsable d’acreditar la informació proporcionada. L’experta alerta de la importància de comprovar el valor dels béns immobles perquè sovint són valors que surten del cadastre i no pas del registre.

Cada any hi ha novetats, així que els contribuents han de revisar tot el que abans sí que gravava i ara no. Tradicionalment, aquesta informació es trobava a la primera pàgina del model i es mostrava al contribuent en el moment de la descàrrega de dades fiscals, si bé aquest any, com a novetat, aquest apartat s’ofereix de forma separada a la resta de la declaració, per la qual cosa de forma «senzilla i intuïtiva» el contribuent ratificarà el darrer domicili fiscal disponible o, si escau, el modificarà.

Entre les novetats de la Campanya de la Renda 2021 figura un nou apartat específic per a les criptomonedes, des del qual el contribuent podrà emplenar una sèrie de caselles per a la declaració dels guanys, cosa que ja era obligatòria, però que ara es consigna en una clau diferenciada.