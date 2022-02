El Mobile World Congress 2022 de Barcelona començarà aquest dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), recuperant les dates habituals i més presencialitat, que va quedar afectada en la passada edició pel coronavirus.

L'esdeveniment, que se celebrarà fins al dijous 3 de març, ocuparà set pavellons amb 1.500 expositors, participants de 150 països i un miler d'oradors --dels quals un 95% assistiran de manera presencial--, mentre que s'espera que assiteixin entre 40.000 i 60.000 persones.

Al 2020 es va haver de suspendre pels riscos de la pandèmia de la covid-19 i l'edició passada es va reinventar en dates diferents a les habituals --del 28 de juny a l'1 de juliol del 2021-- amb un format híbrid i amb menys ocupació d'expositors.

De fet, més de 15 empreses van cancel·lar la seva participació presencial, entre les quals hi havia Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Intel i Google, que sí que hi assistiran aquesta vegada.

Aquest any, no obstant això, només dues grans marques han confirmat que no assistiran físicament a l'esdeveniment mundial de la indústria de les tecnologies mòbils, Sony i Lenovo, i es preveu que assiteixin operadors mòbils, companyies de programes informàtics i grans empreses del sector.

Tot això repercutirà en l'economia local, segons l'organització, amb un impacte econòmic de 240 milions aquest any i amb la creació de 6.700 feines temporals.

De fet, des del 2005 hi ha hagut un impacte de 5.300 milions d'euros en l'economia local i s'han creat 141.000 feines temporals, segons ha explicat el director de la GSMA, John Hoffman, diverses vegades.

Rússia es queda sense pavelló

A causa de la invasió de Rússia a Ucraïna, la GSMA ha eliminat el pavelló rus en aquesta edició i el director ha instat les empreses russes a "quedar-se a casa".

A més, l'organització ha condemnat "enèrgicament la invasió" i recorda que l'MWC és un esdeveniment unificador amb la visió de convocar l'ecosistema mòbil per progressar en les formes i mitjans en què la connectivitat pot assegurar que les persones, la indústria i la societat prosperin.

Hoffman ha explicat aquest mateix divendres que aquelles empreses que "no podran participar" són les que apareixen a la llista de sancionades dels Estats Units.

Principals temàtiques

Els principals assumptes que abordarà el MWC 2022 són la tecnologia financera, la intel·ligència artificial, la tecnologia al núvol, el 5G, l'Internet of Things (IoT), els problemes climàtics i la ciberseguretat.

La GSMA, a més, presentarà una nova àrea denominada 'Industry City' dedicada a la demostració sobre com indústries com la tecnologia financera o la mobilitat intel·ligent estan liderant la tecnologia connectada, entre altres aspectes.

D'altra banda, tornaran el 'Ministerial Programme', el 'Diversity 4Tech' i el '4 Years From Now' (4YFN), que "comptarà amb més de 500 empreses emergents" i expositors internacionals.

A més, hi haurà un acte anomenat 'Beat Barcelona' entre els pavellons 4 i 6, on s'experimentarà la ciutat de Barcelona, es faran trobades "informals" entre congressistes i es parlarà de cultura, innovació, entreteniment i emprenedoria.

Les principals marques tecnològiques a nivell mundial, com Huawei, Xiaomi i Samsung, exposaran al congrés els dispositius més nous, amb innovacions que se centraran en els mòbils plegables i amb múltiples càmeres, així com en els rellotges intel·ligents.

Protocol sanitari

Per a una assistència segura, la GSMA ha establert com a obligatori aquest any mostrar el passaport covid, un certificat de recuperació de la malaltia o un test negatiu, a través del sistema de registre o a l'aplicació de l'esdeveniment.

Es requeriran mascaretes FFP2, es monitorejarà l'ocupació, es millorarà la ventilació i s'incrementarà la neteja i el sanejament, segons l'organització.