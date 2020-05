El 25% dels apartaments turístics gironins reobren sota mínims esperant recuperar reserves

Canvi de tendència al sector dels apartaments i pisos turístics de les comarques gironines. Després de l'allau de cancel·lacions que ha comportat la covid-19, i que han deixat les agendes buides fins a finals de juny, ara ja s'estan començant a fer reserves. Això sí, en cap cas són per als propers dies, sinó per als mesos de juliol i agost. "Estades durant la fase 1 són poquíssimes, tan sols algun allotjament de muntanya o interior", explica la vicepresidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Esther Torrent. L'entitat explica que ara s'han reobert entre un 25 i un 30% dels apartaments, però sense clients. "Fins que no arribem a una fase bastant avançada de la desescalada, i també s'obrin fronteres, no treballarem", diu Torrent.

"Hem obert i ho tenim tot preparat, però per desgràcia no ens ha arribat cap client". A Ceigrup-Finques Riart de Calonge (Baix Empordà) gestionen un centenar d'apartaments. Van obrir-los aquest dilluns, coincidint amb el pas a la fase 1 de la desescalada. Però com explica la gerent, Elena Riart, de moment estan tots buits. "De fet és la primera temporada, en 53 anys que portem al sector, que cap dels nostres apartaments està ocupat al mes de maig", concreta.

La situació que viu aquesta empresa s'estén a tot el sector. L'Associació Turística d'Apartaments Costa-Brava Pirineu de Girona (ATA), sota el paraigües de la qual s'hi apleguen 12.000 pisos i vil·les turístiques, explica que ara mateix n'hi ha entre el 25 i el 30% de disponibles. En part, perquè alguns es reserven via immobiliàries (i aquestes agències han obert amb el pas a fase 1).

"Però hi ha poquíssimes estades, tan sols clients de Girona que n'han llogat algun de muntanya o interior", concreta la vicepresidenta de l'ATA. L'atonia és evident i, com avança Torrent, "fins que no arribem a una fase avançada de la desescalada, no podrem dir que comencem a treballar mínimament". Perquè això passi, les previsions de l'ATA són calcades a les del sector hoteler: cal que es permeti la mobilitat entre regions sanitàries, i pugui venir gent de l'àrea de Barcelona, i saber quan es reobriran fronteres.

"En el nostre cas, més del 50% del turisme de proximitat és del sud de França", explica la vicepresidenta. De fet, d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma per la covid-19, el turista francès és el que ha cancel·lat –o ajornat- bona part de les reserves.



"Notem una reversió"



Amb l'arribada de la pandèmia, l'estat d'alarma i el tancament de fronteres per la covid-19, els apartaments gironins van viure "una allau de cancel·lacions", precisa Torrent. Les anul·lacions ja s'estenen fins a finals de juny, però sí que aquests darrers dies, explica la vicepresidenta, s'ha començat a notar un canvi de tendència. "Hi ha hagut una reversió, i ara ja comencem a tenir reserves per al juliol i l'agost", explica Torrent.

Els apartaments confien que l'arribada de l'estiu, i l'avenç del desconfinament, els permeti intentar salvar part de la temporada. Però el cop, hi serà. De fet, l'ATA explica que hi ha empreses on la caiguda de reserves, en relació a la temporada del 2019, ja se situa en el 50%. "Hem perdut la Setmana Santa, l'abril, el maig i el juny", admet Torrent.



Desinfeccions i pla de formació

Mentre esperen l'arribada dels clients, els apartaments gironins apliquen mesures de seguretat i higiene per prevenir la covid-19. Als pisos de Sant Antoni de Calonge que gestiona Ceigrup-Finques Riart, per exemple, s'ha aplicat una pintura antibacteriana, que és efectiva contra la covid-19, a totes les parets dels apartaments.

"El client no notarà res, però el tractament és eficaç per combatre el virus", precisa la gerent. A més, l'empresa també ha aplicat un protocol específic arran del coronavirus. Per exemple, a les oficines, els clients hauran d'entrar d'un en un.

Quan entrin a l'apartament, s'ho trobaran tot desinfectat i, a més, tindran una capsa de guants i un pot d'hidrogel a l'entrada. "D'aquesta manera, si quan torna de la platja o va al supermercat necessita rentar-se o protegir-se, ho podrà fer", concreta Elena Riart. I quan el turista marxi, es farà una neteja i desinfecció "a fons" de totes les superfícies l'apartament.

La gerent de Ceigrup-Finques Riart explica que, en el seu cas, ells esperen l'arribada de clients de l'àrea de Barcelona (que tenen tirada per estiuejar en aquesta part de la Costa Brava). I en paral·lel, quan s'obrin fronteres, també estrangers. "Crec i espero que aquest juliol, entre cometes, pugui haver-hi una certa normalitat amb el turisme", concreta Elena Riart.

A més, amb l'objectiu d'ajudar els associats, l'ATA ha impulsat un pla de formació per preparar la reobertura i donar "les màximes garanties possibles als nostres clients", precisa Torrent. El pla consta de dues jornades telemàtiques, la primera de les quals es va fer ahir. S'hi han apuntat més de 400 associats. Tots ells, quan acabi la formació, rebran un certificat.

D'entrada, la sessió d'ahir es va centrar en les mesures de prevenció generals per reduir el risc de contagi de la covid-19. "També com les empreses han de preparar els seus plans de contingència, gabinets de crisi o quins són els canals d'informació cap als treballadors", explica la vicepresidenta. "I la setmana vinent, ens centrarem en els protocols de neteja i desinfecció, la manipulació dels EPI o la recepció i atenció als clients, per exemple", conclou Esther Torrent.