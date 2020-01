El volum d'esquiadors catalans a les estacions nord catalanes és del 25%

El volum d'esquiadors catalans a les estacions d'esquí nord catalanes agrupades sota la marca Les Neus Catalanes ha incrementat en els darrers 5 anys fins arribar al 25% de mitjana, una xifra que ja supera les d'abans de la crisi econòmica. Dos dels complexos que acullen bona part de la rebuda d'esquiadors catalans són els de Font -Romeu Pyrénées 2000 (Alta Cerdanya) i Les Angles (Capcir), situats a uns 40 minuts de Puigcerdà. El director de l'oficina de turisme de Les Angles, Antonio Martin, confia que aquestes xifres incrementaran i destaca la «importància» que té per aquestes estacions la clientela catalana entre el ventall de perfils estrangers que escullen aquesta zona per esquiar.

Les estacions d'esquí nord catalanes incrementen el volum d'esquiadors catalans i superen xifres d'abans de la crisi. Segons Antonio Marin, al llarg de la primera dècada del 2000 el percentatge d'esquiadors catalans en aquests complexos era d'entre un 20 i un 23%. Amb l'arribada de la crisi, «la gent no s'ho podia permetre tant» i aquesta xifra va baixar fins a situar-se entre un 12 i un 13%. Això no obstant, en els darrers 5 anys, la situació «s'ha animat» per la recuperació econòmica i la clientela catalana se situa en un 25%.

Segons Antonio Martin, d'entre la clientela estrangera que arriba a les estacions de les Neus Catalanes, la catalana "és la més important". El fet que estacions com Les Angles o Font Romeu es trobin a només 40 minuts de Puigcerdà, és un factor que els juga a favor per a captar l'atenció de clients que tenen segona residència a la Cerdanya o fins i tot que pugen des de Barcelona.

L'afluència catalana en aquestes estacions també ve donada pels entrenaments que hi fan clubs d'esquí com el de Puigcerdà o Llívia. Així mateix, entre setmana, hi ha escolars d'arreu de Catalunya, el País Valencià i altres punts de l'Estat que també fan estades als complexos per rebre classes d'esquí escolar. Martin afegeix que l'objectiu de les Neus Catalanes és «incrementar aquestes xifres», i considera que ho estan aconseguint ja que el darrer període vacacional fort, que va ser durant la setmana de Cap d'Any, «al carrer es parlava més català que francès».

100.000 esquiadors per Nadal i previsió d'un 100% d'ocupació

En conjunt, les sis estacions de les Neus Catalanes (Neiges Catalanes) van rebre durant el període de Nadal uns 100.000 esquiadors francesos i estrangers. Una dada «excepcional», segons Antonio Martin, que també destaca que tot i no nevar gaire, el fred ha permès mantenir bé la neu i oferir un bon volum de pistes obertes. A aquestes bones xifres, s'hi suma el fet que l'arrencada de la temporada a la zona va ser molt bona, perquè pel pont de la Puríssima ja hi havia neu que va permetre a molts catalans estrenar la campanya d'esquí.

Al febrer comencen les vacances d'hivern a l'Estat francès i la previsió d'ocupació per les dos primeres setmanes se situa prop del 90%, segons Antonio Martin, que afegeix que «són unes vacances que espera tothom» i normalment es tanquen amb un 100% d'ocupació. Malgrat això, Martin avisa que els catalans que vulguin anar a esquiar en aquestes estacions «no cal que s'espantin» per una possible assistència massiva de gent, i recomana que vagin a esquiar el dissabte perquè és el dia que es fa el canvi de visitants per la rotació de les setmanes de vacances entre les diferents regions de França.

Les Angles és una estació que disposa de 45 pistes i 55 quilòmetres d'esquí amb 19 remuntadors. Hi ha 5 punts d'accés al domini esquiable, 1 pista de trineu i 1 snowpark. Enguany s'ha fet una inversió de prop de 2 MEUR en la renovació de les cabines d'accés a pistes, que han passat de tenir una capacitat de 16 a 14 places però són més modernes, n'hi ha més quantitat i disposen de plaques solars. El municipi ha acollit el cap de setmana passat la 8ena edició del Garosnow, un festival amb concerts de dj's i rapers que ha comptat amb una assistència d'entre 3.500 i 4.000 persones.

Font-Romeu Pyrénées 2000 és un complex que disposa de 41 pistes i 43 quilòmetres d'esquí amb 23 remuntadors. L'estació ha acollit aquest cap de setmana la Copa del Món de Freeski per quart any consecutiu, una competició d'esports extrems que permet contemplar acrobàcies aèries dels millors frestylers del món.