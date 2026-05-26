Festival Portalblau 2026: música, arts i pensament davant del Mediterrani
Del 16 de maig al 17 d’octubre s'han programat 29 activitats a l’Escala, Empúries, Vilajuïga i Biure
El festival combina en la seva programació noms destacats de l'escena catalana i propostes emergents
El Festival Portalblau 2026 arriba a la seva 19a edició amb una programació que consolida l’Escala i Empúries com un dels grans escenaris culturals de l’estiu a l’Empordà. Del 16 de maig al 17 d’octubre, el certamen desplegarà 29 activitats, entre les quals hi ha 18 concerts, amb una proposta que combina música, arts escèniques, pensament, patrimoni i paisatge mediterrani. Organitzat per l’Ajuntament de l’Escala, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i TEM Productions, el festival manté la voluntat d’anar més enllà de la temporada estival i oferir una experiència cultural arrelada al territori.
La programació del Portalblau tindrà noms destacats de l’escena catalana i mediterrània. Sopa de Cabra, La Fúmiga, Judit Neddermann amb la GIO Symphonia, Maria del Mar Bonet, Clara Peya, Maria Jaume, Elena Gadel i Manu Guix protagonitzaran algunes de les nits més esperades. Els grans concerts es repartiran entre espais emblemàtics com la Mar d’en Manassa i el Fòrum Romà del MAC-Empúries, dos escenaris que reforcen la connexió entre música, patrimoni i paisatge.
Noves veus i arts escèniques
El festival també aposta per les noves veus de l’escena actual amb artistes com Victòria Vilalta, Amaia Miranda, Anna d’Ivori, Roger Padrós, L’arannà, Gregotechno, NAINA i LECOQ. Aquest equilibri entre noms consolidats i talent emergent és una de les marques de Portalblau, que enguany inclou deu propostes artístiques emergents dins del cartell, més d’un terç de la programació.
Les arts escèniques també tindran un pes important amb propostes de dansa, clown, màgia, poesia i performance. Entre els espectacles destacats hi ha Gota, una peça de carrer sobre l’aigua i la seva preservació; LIFE, una cerimònia urbana participativa; Jarana, de la Cia. Laia Santanach; Mil Primaveres, de l’Esbart Manresà, i Germans Ortega, una proposta que fusiona poesia, electrònica i acció escènica.
Els valors de Portalblau
Més enllà dels escenaris, el Portalblau manté el cicle Mirades Blaves, l’espai de pensament del festival. Enguany hi participaran Francesc Torralba i Carles Duarte, Queralt Solé, Jordi Pigem i Juan García del Muro, i la neuròloga Yolanda Silva Blas. Les conferències abordaran qüestions com la dignitat humana, la memòria històrica, el paper de les dones durant la Guerra Civil, els reptes de la tecnologia i la prevenció de l’ictus.
El festival reforça també els seus programes propis. El Programa Valors i Compromís impulsa accions vinculades a la sostenibilitat, la igualtat, la formació i el suport a projectes solidaris. En el marc d'aquesta iniciativa l'any passat el festival va publicar una guia pionera per incorporar la perspectiva de gènere en l’organització de festivals culturals anomenada Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització de festivals. El document ofereix una metodologia clara i recursos concrets per aplicar la perspectiva de gènere en totes les fases d’un esdeveniment d'aquestes característiques, a més s'ofereix en llicència oberta per promoure'n la difusió i reutilitzar. Un altre programa propi és el projecte Llavors que connecta arts i educació a les escoles rurals de l’Alt Empordà.
Talent emergent
Enguany el festival ha creat l’Espai PROA una iniciativa per donar suport i visibilitat al talent emergent del territori. Amb aquest programa, el festival vol generar nous escenaris perquè artistes que inicien la seva trajectòria puguin presentar els seus projectes, créixer i connectar amb el públic. El programa s’articula a través de dues línies d’acció: d’una banda, el Concurs Escenari i de l'altra l'aposta pels artistes novells també es reflecteix en la mateixa programació del festival. En aquesta edició, l’equip de direcció artística ha incorporat 10 propostes naixents.
Amb activitats a l’Escala, Empúries, Vilajuïga i Biure, el Festival Portalblau torna a reivindicar la cultura com una eina de trobada, reflexió i emoció compartida. Les entrades per als espectacles de pagament, amb preus d’entre 2 i 46 euros, ja es poden adquirir al web oficial del festival.
Podeu consultar tota la programació a la web del festival www.portalblau.cat.
