Música
La Fúmiga actuarà a Empúries, dins el festival Portalblau 2026, en la seva gira de comiat
La banda del País Valencià oferirà el seu concert el 7 d'agost i tindrà com telonera l'artista emergent valenciana NAINA
La Fúmiga, un dels grups més influents de la música valenciana contemporània i actualment immersos en la seva gira de comiat, L’últim abraç, actuarà el 7 d’agost de 2026 al Fòrum Romà – MAC Empúries (L’Escala), dins el festival Portalblau de l'Escala. Aquesta serà l’única actuació anunciada de la banda a l’Alt Empordà i les entrades ja estan disponibles a un preu de 36 euros. Amb tretze anys de carrera, més de cinc-cents concerts, dos discos d’or i més de 150 milions de reproduccions només a Spotify, La Fúmiga s’ha consolidat com un fenomen social i musical. Nascuda a Alzira el 2012, la banda va transformar l’essència de les xarangues en un projecte únic que ha connectat amb un públic transversal i, sovint, poc habituat a escoltar música en valencià.
Amb onze músics sobre l’escenari, La Fúmiga ha sabut combinar tradició bandística, sonoritats urbanes i un discurs compromès amb la defensa dels drets humans, l’antifeixisme i l’antihomofòbia. Temes com Mediterrània, considerat un autèntic himne generacional; Havia de passar o les col·laboracions en el seu darrer disc Tot està per fer han ampliat el seu impacte i els han situat com a referents indiscutibles de la música popular actual. La seva actuació a Portalblau serà una de les cites més emotives de la gira: un concert de comiat en un escenari patrimonial incomparable, on la força de la banda es trobarà amb la màgia d’Empúries i la brisa mediterrània.
D'altran banda, La Fumiga tindrà com a telonera una altra artista emergent destacada del País Valencià, NAINA. Amb només 19 anys, la cantant d’Algemesí presentarà a Portalblau el seu EP debut, Atrevida (2025), un treball que combina sonoritats electròniques, actitud i emocions a flor de pell. El concert serà també una oportunitat per descobrir algun avançament del seu primer àlbum d’estudi, previst per al 2026.
