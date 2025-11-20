Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

La Fúmiga actuarà a Empúries, dins el festival Portalblau 2026, en la seva gira de comiat

La banda del País Valencià oferirà el seu concert el 7 d'agost i tindrà com telonera l'artista emergent valenciana NAINA

Els components de la banda La Fúmiga.

Els components de la banda La Fúmiga. / Portalblau

Redacció

Redacció

L'Escala

La Fúmiga, un dels grups més influents de la música valenciana contemporània i actualment immersos en la seva gira de comiat, L’últim abraç, actuarà el 7 d’agost de 2026 al Fòrum Romà – MAC Empúries (L’Escala), dins el festival Portalblau de l'Escala. Aquesta serà l’única actuació anunciada de la banda a l’Alt Empordà i les entrades ja estan disponibles a un preu de 36 euros. Amb tretze anys de carrera, més de cinc-cents concerts, dos discos d’or i més de 150 milions de reproduccions només a Spotify, La Fúmiga s’ha consolidat com un fenomen social i musical. Nascuda a Alzira el 2012, la banda va transformar l’essència de les xarangues en un projecte únic que ha connectat amb un públic transversal i, sovint, poc habituat a escoltar música en valencià.

Amb onze músics sobre l’escenari, La Fúmiga ha sabut combinar tradició bandística, sonoritats urbanes i un discurs compromès amb la defensa dels drets humans, l’antifeixisme i l’antihomofòbia. Temes com Mediterrània, considerat un autèntic himne generacional; Havia de passar o les col·laboracions en el seu darrer disc Tot està per fer han ampliat el seu impacte i els han situat com a referents indiscutibles de la música popular actual. La seva actuació a Portalblau serà una de les cites més emotives de la gira: un concert de comiat en un escenari patrimonial incomparable, on la força de la banda es trobarà amb la màgia d’Empúries i la brisa mediterrània.

D'altran banda, La Fumiga tindrà com a telonera una altra artista emergent destacada del País Valencià, NAINA. Amb només 19 anys, la cantant d’Algemesí presentarà a Portalblau el seu EP debut, Atrevida (2025), un treball que combina sonoritats electròniques, actitud i emocions a flor de pell. El concert serà també una oportunitat per descobrir algun avançament del seu primer àlbum d’estudi, previst per al 2026.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
  2. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  3. Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
  4. L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
  5. Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
  6. La gran història d'humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
  7. Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
  8. Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal

Programen quatre noves sessions del documental 'Popel (Cendres)' a Figueres després de l'exitosa preestrena

Programen quatre noves sessions del documental 'Popel (Cendres)' a Figueres després de l'exitosa preestrena

La Fúmiga actuarà a Empúries, dins el festival Portalblau 2026, en la seva gira de comiat

La Fúmiga actuarà a Empúries, dins el festival Portalblau 2026, en la seva gira de comiat

“Lluitar contra l’islamisme no és racisme, és defensar la llibertat”: El testimoni de Hanan Serroukh, a Figueres

“Lluitar contra l’islamisme no és racisme, és defensar la llibertat”: El testimoni de Hanan Serroukh, a Figueres

La Festa Major de Terrades estrena el Correterrades i amplia el programa cultural

La Festa Major de Terrades estrena el Correterrades i amplia el programa cultural

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres celebra 10 anys

El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres celebra 10 anys

La confirmació d'un fals positiu rebaixa a disset els focus de dermatosi detectats a Catalunya

La confirmació d'un fals positiu rebaixa a disset els focus de dermatosi detectats a Catalunya

La figuerenca Angélica Liddell cita el públic a les 5.45 de la matinada per representar l'obra 'Seppuku'

La figuerenca Angélica Liddell cita el públic a les 5.45 de la matinada per representar l'obra 'Seppuku'
Tracking Pixel Contents