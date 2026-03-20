El festival Portalblau suma Maria del Mar Bonet i Maria Jaume a la programació d'estiu
El certamen de l'Escala i Empúries oferirà 29 propostes de música, arts escèniques, poesia i pensament del 16 de maig al 18 d’octubre
S'afegeixen als concerts ja anunciats de La Fúmiga, Sopa de Cabra i Judit Neddermann amb la GIO al Forum Romà
Alba Carmona
Maria del Mar Bonet, Clara Peya i Maria Jaume s’afegeixen a la programació del festival Portalblau. El certamen de l’Escala i Empúries, que ja havia anunciat els concerts de Sopa de Cabra, La Fúmiga i Judit Neddermann amb la GIO Symphonia, completa el cartell de la dinovena edició amb propostes com un concert conjunt de Manu Guix i Elena Gadel, la barreja de la música tradicional de les Pitiüses i l’electrònica de L’arannà o la dansa de Laia Santanach. En total, la cita programa del 16 de maig al 18 d’octubre vint-i-nou activitats, amb un pes molt destacat per la música —hi haurà divuit concerts—, però amb presència de les arts escèniques, la poesia i el pensament.
La Mar d’en Manassa, el Fòrum Romà d’Empúries, la Riba, el Camp de les Aromes, l’Alfolí de la Sal i el Jardí Clos del Pastor es mantindran com a escenaris principals, però també hi haurà activitats al Celler Espelt de Vilajuïga i, com a novetat, a Biure.
En l’apartat musical, destaquen els concerts d’estiu davant del mar i al jaciment d’Empúries. Del 31 de juliol al 3 d’agost arribaran a la Mar d’en Manassa Maria Jaume, Maria del Mar Bonet, Elena Gadel amb Manu Guix i Clara Peya. Pel que fa al Fòrum Romà d’Empúries, hi actuaran La Fúmiga, en la seva gira de comiat, Judit Neddermann acompanyada de la GIO Symphonia per celebrar els seus deu anys de carrera i Sopa de Cabra en plena commemoració de les quatre dècades del grup.
La programació de concerts també comptarà amb artistes emergents com Victòria Vilalta, Amaia Miranda, Anna d’Ivori, Roger Padrós, L’arannà, Gregotechno, NAINA i LECOQ. També s’hi sumen l’actuació de Rusó Sala i Miriam Encinas i la proposta del duet format per Helena Ressurreição i Bernardo Rambeaud. De fet, els nous talents musicals representen un terç del cartell i enguany estrenen un programa propi de suport a la nova creació, l'Espai PROA.
Pel que fa a les arts escèniques, el festival presenta l’espectacle de clown i màgia Gota; la cerimònia urbana participativa LIFE, quart acte del projecte artístic Acts of Liberation; la peça de dansa contemporània Jarana, de Laia Santanach; la dansa d’arrel Mil Primaveres amb l’Esbart Manresà i la proposta de poesia i música electrònica dels Germans Ortega.
Mirades Blaves tornarà a ser l’espai de pensament del festival, amb quatre conferències a càrrec de Francesc Torralba i Carles Duarte, Queralt Solé, Jordi Pigem i Juan García del Muro, i la doctora Yolanda Silva Blas per abordar qüestions com la memòria històrica, el rol de la dona en la història o el coneixement científic aplicat a la salut.
Organitzat conjuntament per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i TEM Produccions, el festival manté enguany la col·laboració amb diversos projectes solidaris. En aquest cas es tracta d'iniciatives vinculades a l'hospital Josep Trueta de Girona i a la Fundació Salut Empordà.
Les entrades per a les propostes de pagament ja estan a la venda al web del festival.
