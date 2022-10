Anna Garcia Mañé no amaga que sempre li ha agradat escriure, fins i tot té un parell de llibres que va publicar per a l’àmbit familiar: Siete pequeños cuentos de amor i La muntanya d’Ubú. Com a mestra d’educació infantil a l’escola Narcís Monturiol de Roses, ara jubilada, va impulsar un projecte per divulgar el poble entre els infants. Així, a banda de sortides, va començar a escriure contes, prenent com escenari espais singulars de Roses, que narrava als infants. Durant el confinament va pensar a fer-ne un llibre, va trucar a la il·lustradora Pilarín Bayés qui va acceptar l’oferiment amb entusiasme i l’Ajuntament va decidir-se a editar-lo. Contes de Roses es presenta aquest dimecres, a les 7 de la tarda, al Teatre de Roses amb la presència d’ambdues creadores.

Contes de Roses és un viatge meravellós, un passeig fantàstic on es barreja una gran dosi d’imaginació dins un marc natural ben conegut pels rosincs. El llibre, escrit en català, inclou tres relats: «El gegant de l’Almadrava», «Els pirates de la Montjoi» i «El dolmen de la Creu d’en Cobertella». Pilarín Bayés ha il·lustrat bellament aquestes tres històries donant vida als personatges i escenaris creats per Garcia. «Jo no havia tingut mai cap tracte previ amb la Pilarín, però coneixia els seus llibres i sempre m’ha agradat molt com dibuixa», comenta Garcia qui va quedar sorpresa quan ella va acceptar l’oferiment. «Vaig anar al seu taller a Vic i em va fer llegir-li els contes; allà, davant meu, va començar a fer els esbossos, és estupenda, una persona entranyable», assegura l’autora qui reconeix com Bayés ha sabut «plasmar perfectament els contes». Històries que, diu Garcia, molts exalumnes seus, alguns ja adolescents, li han fet partícips com els seus personatges encara els acompanyen. «M’expliquen que, a vegades, quan van a Montjoi, recorden com els pirates eren allà; em fa molta il·lusió veure joves que no els han oblidat».

Anna Garcia comenta que no només ha volgut fer aquest llibre per als infants rosincs, també per tota la mainada que visita el poble, «perquè s’emportin quelcom més, un llibre que puguin llegir a casa seva i recordin on han anat de vacances, que Roses no només és platja, que ho vegin amb uns altres ulls». Inicialment, els contes estan dirigits a nens i nenes d’entre P-4 i P-5 perquè els pares els hi llegeixin o pels de primer cicle de primària, quan ja l’infant llegeix sol. El llibre es vendrà, d’entrada, a la Ciutadella i el castell de la Trinitat i l’Ajuntament té previst distribuir-ho a les escoles locals.

Aquests tres contes potser no seran els últims, ja que Anna Garcia ja en té tres més en elaboració: un tracta sobre la Ciutadella, un altre del castell de la Trinitat i el darrer del cap Norfeu.