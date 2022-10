Com cada any, l’organització de la Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries escull l’obra d’un artista perquè esdevingui la imatge de l’edició. Enguany, l’honor és per l’escultor José Antonio Ares i Río (Lleó, 1968) qui, actualment, compagina la pràctica escultòrica amb la docència de tècniques escultòriques com a mestre a la Facultat de Belles de la Universitat de Barcelona. La peça, que llueix a la portada del catàleg, és Light in the distance feta amb forja, tècnica a la que ha dedicat un llibre, es podrà admirar al Mercat de l’Art, instal·lat a la Sala Municipal.

Aquesta obra d’Ares, a més, servirà per recaptar diners per finançar les despeses que genera l’organització de la mateixa Ruta de l’Art i més aquest any que, com constata l’organitzadora, «tot ha pujat molt». Durant els dies que duri la Ruta, doncs, hi haurà voluntaris que vendran butlletes a 2 euros. El número premiat haurà de coincidir amb les darreres tres xifres del sorteig de l’ONCE que se celebrarà el 14 d’octubre. A més, la butlleta premiada sortirà publicada al web rutadelartce.com.