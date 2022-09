Jofre Sebastian confessa ser un home seduït pel paisatge. D’ell, de fet, s’alimenta i nodreix la seva producció artística, fa un temps molt centrada en el land art, la creació d’obres en plena natura. Amb la voluntat de «compartir bellesa» i tot imbuït d’aquell esperit romàntic que desprèn la peça Caminant damunt un mar de boira de Friedrich, l’any passat va començar a penjar fotografies a les xarxes socials de capvespres que l’impressionaven i emocionaven. Aquestes imatges, juntament amb una peça feta per Sebastian a Mont-ras, van encisar poderosament a l’escriptora altempordanesa Mercè Saurina qui va proposar-li unir aquelles imatges amb un poemari amorós que estava creant. Així ha nascut el llibre La mirada de l’altre. Un oasi de llum (Cal·lígraf) amb pròleg de la llibretera M. Teresa Calabús.

Totes les imatges de capvespres que il·lustren el volum estan captades en entorns propers a Vilopriu, on viu Sebastian qui assegura que el fil conductor de totes elles «és el paper que juga la llum». És, mentre contemplava el paisatge en aquells moments que sentia «aquesta sensació de petitesa, immensitat i espectacle». L’artista assegura que rere les imatges no hi ha cap pretensió fotogràfica, «només estètica i de bellesa». En aquest sentit, totes les ha captat amb un mòbil convencional, sense filtres: «Era tant l’espectacle que em brindava el que mirava que no em feia falta res més».

Complementant les fotografies, s’alça la veu de Mercè Saurina desgranant, poèticament, el recorregut d’una història d’amor, des dels seus inicis, el punt àlgid fins a la davallada, tot emmarcat «amb uns cels que els acompanyen». Saurina reconeix que alguns dels poemes estan intrínsecament units a les fotografies mentre altres fan vida en paral·lel, «uns són més descriptius, altres més reflexius». A la nota prèvia que inclou el recull, signada per la mateixa escriptora, aquesta revela la proximitat sentida amb les imatges de Sebastian, ja que totes immortalitzaven celatges «dels meus llocs sagrats d’infantesa i joventut». L’edició d’aquest llibre, a principis d’estiu, va coincidir amb la publicació d’un altre recull de relats, El color de la pèrdua (Brau), que justament es presenta aquest dimarts 13, a les 7 de la tarda, a la biblioteca de Figueres. A Saurina l’acompanyen l’editora de Brau i escriptora, M. Mercè Cuartiella, i l’autor i catedràtic de literatura, Joan M. Soldevilla.