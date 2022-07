Maria Alzamora i Azucena Momo són les creadores d’una instal·lació audiovisual que marca el ritme pausat i constant d’un paisatge. Han pres com a punt de partida el paisatge i el territori per idear Maresia, títol del seu projecte. «Aquest és un mot inventat que es refereix a l’olor del mar», afirmen. Maria Alzamora i Azucena Momo evoquen a través del vídeo art i la dansa una atmosfera d’allò que es no es veu a través de la pantalla: les olors, la temperatura, la humitat de l’aire... I han triat l’Escala per a la seva investigació sensorial a través de la imatge en moviment.

Les artistes empordaneses Maria Alzamora i Azucena Moya guanyen la beca de primavera 2021 El procés de creació es va donar en guanyar la Beca Internacional de Primavera de l’Escala 2021, en l’edició de tardor. El seu projecte ha estat seleccionat per formar part del Festival Inund’Art. I, a més, Maresia ha rebut el Premi Menció Especial d’Art Jove 2022 del festival. Inund’Art s’ha inaugurat el 5 de juliol a la Casa de la Cultura de Girona i la seva instal·lació audiovisual es pot visitar fins el 31 de juliol. La Menció Especial d’Art Jove està promoguda per la Coordinació de Joventut de la Generalitat a Girona i suposa la realització d’una exposició itinerant al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, a la Sala d’Art Jove de Barcelona i Ca l’Anita de Roses. Una instal·lació audiovisual a l’Escala explora el caràcter dels espais i la seva gent Llegendes i saber popular «El desenvolupament del vídeo ve donat per un procés d’absorció de la vida quotidiana dels barris de Sant Martí d’Empúries i l’Escala, i també per un procés de documentació de les llegendes i el saber popular de la zona. Així com la tradició històrica i literària, portant l’atenció al pòsit que ha deixat avui dia», diuen les creadores. La instal·lació proposa un recorregut tant visual com sonor i ofereix un text poètic i descriptiu per a persones sordes. La professora i creadora Azucena Momo és de Figueres. Actualment, basa la seva recerca artística en la creació multidisciplinària, mantenint la dansa i la literatura com a eixos vertebradors. Maria Alzamora és d’Ordis. És fotògrafa i dissenyadora gràfica i també treballa amb la il·lustració i el vídeo.