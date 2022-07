La Biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries forma part del projecte WelcomeBIB. Es tracta d’una proposta d’inclusió i integració social impulsat pel Departament de Cultura, que té per objectiu que les biblioteques públiques esdevinguin espais de benvinguda a la comunitat local i que disposin d’un marc d’actuació i de recursos per oferir serveis i facilitar la integració a col·lectius que arriben a Catalunya. Aquesta darrera setmana, un grup de joves residents al municipi han anat a la biblioteca i les seves responsables els han explicat quins són els serveis que hi poden trobar. Es van fer el carnet, es van poder connectar als ordinadors i es van endur d’obsequi alguns llibres. «Amb aquesta acció, el Departament de Cultura vol emfatitzar la rellevància de la participació en la vida cultural de la comunitat local com a eina d’acollida i inclusió de les persones nouvingudes a Catalunya, com poden ser les famílies refugiades i els joves migrats sols», han informat fonts municipals.