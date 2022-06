Després de l’èxit aconseguit els darrers anys i fidel al seu posicionament com a espai d’oci global al territori, Casino Peralada segueix potenciant la seva aposta per una programació musical de qualitat i de primer nivell que ja ha comptat amb grans veus nacionals com Antonio Orozco, Sergio Dalma, Ana Belén o els Manel, entre d’altres.

En aquesta ocasió, el protagonisme serà per un dels artistes de major èxit de la música en espanyol a nivell internacional; Pablo Alborán. Distingit amb més de 30 premis, entre els quals es troben múltiples nominacions als Grammy Llatins i el Premi Goya a la millor cançó original, el cantautor i músic malagueny actuarà a Casino Peralada, el proper divendres 7 d’octubre a les 22h, en el marc de la seva “Gira de Teatros 2022” en la que serà una oportunitat única per a gaudir de la seva música amb més proximitat i intimitat que mai. Alborán repassarà els seus grans èxits (Saturno, Solamente tú o Te he echado de menos) i sorprendrà amb cançons inèdites en un espectacle en format teatre que tindrà dues parts. Per una banda, veurem al cantant malagueny amb la seva guitarra i el seu piano sol davant del públic, com quan va presentar les seves primeres cançons fa més d'una dècada, mentre que en la segona part del concert estarà acompanyat pels seus músics. Una ocasió excepcional per descobrir una nova dimensió de la seva obra i recordar com és l'essència d'Alborán en el que serà el seu darrer concert a Espanya abans d’iniciar la gira internacional per Llatinoamericà i els EE.UU.. Les entrades ja es poden adquirir al web de Casino Peralada. Casino Peralada segueix consolidant-se com un espai d’oci global únic al territori, un món d’entreteniment obert a tothom que combina gastronomia, música en directe, espectacles i tota l’emoció del joc d’atzar en un ambient extraordinari.