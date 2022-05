El Festival Internacional de Música de Cadaqués celebrarà el proper mes de juliol la seva 50a edició amb un total de 19 concerts i activitats per diversos escenaris. El certamen tindrà lloc del 15 al 24 de juliol i comptarà amb artistes com Clémentine Margaine, Bruno Fontaine, Eugénie Joneau, Davide Giangregorio o el compositor Paco Peña. També hi actuarà l'Orquestra de Girona. A banda de les actuacions, hi haurà tallers d'iniciació musical. El festival torna amb força després del parèntesi del 2020 provocat per la pandèmia i l'edició "modesta" de l'any passat.

El de Cadaqués és el segon certamen més antic de la Costa Brava i en aquest aniversari busca "emmirallar-se en la història popular i la tradició artística" del municipi. Entre els escenaris previstos, hi ha l'església de Santa Maria, el Passeig i la Sala l'Amistat. Els preus dels espectacles van dels 12 als 20 euros.