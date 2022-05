La mirada valenta i atrevida dels alumnes d’Agullana sobre Lídia Noguer

Un 30 de desembre de 1946 moria a l’Asil Gomis d’Agullana Lídia Noguer Sabà, la dona que va fascinar artistes com Dalí o Eugeni d’Ors. Aquest passat desembre, setanta-cinc anys més tard, es va inaugurar al poble una exposició amb obra original de trenta-vuit artistes que van intervenir, cadascun d’ells, sobre una imatge de la Lídia. La mostra va dilatar el tancament perquè els alumnes de l’escola Lluís Marià Vidal poguessin visitar-la i copsar «la varietat de mirades, tècniques i com, des de la plàstica, es pot retre homenatges i explicar coses». La visita era el pas previ perquè afrontessin el repte de fer el mateix que aquells artistes: intervenir la fotografia. Els resultats, «sorprenents» a parer de l’historiador de l’art i comissari Enric Tubert, s’exhibeixen a l’exposició La nostra visió de la Lídia a partir d’aquest dijous, i fins al 8 de maig, a l’Asil Gomis.

Per Tubert, aquesta acció artística era imprescindible perquè calia «deixar una mica de memòria de veritat» entre les noves generacions: una vuitantena d’alumnes del centre, des de P-3 fins a 6è de primària. Els fruits, diu Tubert, demostren «la valentia i l’atreviment» dels joves creadors que no s’han fet enrere a l’hora de treballar amb materials nous per a ells –sals, teles o xarxes–o que difícilment haurien contemplat fer-ho abans d’haver vist l’exposició. Les peces ens evoquen «el món de la Lídia, el mar». A més, pel que fa a la composició, «estan molt ben resoltes». L’historiador recorda, a més, que els infants tenien l’obligació d’incloure la paraula Lídia a les seves creacions. La manera de fer-ho l’ha captivat gratament.

Tubert reconeix com els infants han captat perfectament «la dimensió, a mig camí entre el deliri, més o menys malaltís, i la genialitat que té la Lídia per fascinar la gent». A través d’aquest figura, els alumnes han pogut aprofundir en temes com la feminitat, la salut mental o la creativitat. També s’hi palpa «molt mediterrani» en les intervencions ja sigui amb la presència de peixos, de la cuina o de la relació amb Dalí i altres intel·lectuals. D’altra banda, avançar que l’exposició mare, Lídia que fou i no fou La Ben Plantada, torna a exhibir-se el 28 de maig a l’Amistat de Cadaqués i que aquell dia es presenta el catàleg.