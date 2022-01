Un nombrós públic va fer cap a Agullana el 30 de desembre passat. No van importar ni la data ni l’hora –al matí– per ser presents en el record a Lídia Noguer, més coneguda com la Lídia de Cadaqués, musa inspiradora d’artistes però també una dona amb una vida realment difícil.

Agullana recorda a Lídia Noguer en els setanta-cinc anys de la seva mort La força que emana la seva figura, de la qual just aquell dia es celebraven els 75 anys de la mort, va ser el motor d’aquest acte promogut per l’Ajuntament, que va incloure la inauguració d’una sala amb el seu nom a l’Asil Gomis –lloc on va desgranar els darrers anys de la seva existència– i una exposició col·lectiva de gran qualitat, Lídia, que fou i no fou La Ben Plantada, que a l’estiu viatjarà a Cadaqués. Cal esmentar també les actuacions d’Adriana Montortano, Jordi Cañon, El Paller i la xerrada de Cristina Masanés. Els actes es van cloure al peu de la tomba de la Lídia, que reposa al cementiri local.