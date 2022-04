El grup de teatre de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà ha presentat –amb èxit, tot sigui dit– l’obra de teatre Black Out. Ho va fer el dissabte 9 d’abril, a les 7 de la tarda, a l’Auditori Caputxins de Figueres.

Aquest és un espectacle que els creadors l’han definit com a «comèdia distòpica», i és que explica una història que, ben bé, podria ser una realitat demà mateix, malauradament: «un grup de veïns es tanca en un búnquer perquè hi ha una pandèmia mundial; arriba un virus que es transmet per la pols. I quan estan tancats en l’amagatall, com que no hi ha ni cobertura ni wifi, succeeixen històries diverses, i tot plegat amaga una incògnita», detalla la Hawa Mballo, una de les actrius de l’obra.

Ara bé, això és el que tothom que va assistir a la representació va poder veure, però darrere l’obra hi ha una història paral·lela: la d’un grup d’onze joves d’entre 13 i 18 anys (Platon Ovsiienko, Aurora Marmol, Hillary Florez, Laura Lara, Cris Lynch Rocamora, Rosmeiry Fernández Cuevas, Cecília Cervera, Balcells, Nídia Yanisa Fernández, Estibaliz Euler Cuevas i Hawa Mballo) i els seus directors (Ivette Baguer i Èric Jimènez) que, durant mesos, han preparat la funció incessantment.

El projecte alça el teló

Els orígens de Black Out es remunten l’octubre de 2021, quan l’Oficina Jove, en col·laboració amb l’Aula de Teatre de Figueres, va decidir posar en marxa un projecte teatral. «Mai s’ha plantejat com un curs. Sempre hem dit: anem a crear una obra de teatre», explica Ivette Baguer.

I amb aquesta idea en ment, es va començar a treballar. «A finals d’octubre vam fer unes sessions, els matins de dissabte, per conèixer-nos, fer una mica de pinya, i compartir eines. I a finals de gener vam començar a crear l’obra», detalla Èric Jimènez.

Un espectacle col·lectiu

El fet d’haver creat l’obra des de zero ha permès idear un espectacle col·lectiu, on tothom ha aportat el seu granet de sorra. «D’acord amb els seus talents, les circumstàncies, les improvisacions, etcètera, van sortir situacions i vam crear escenes», explica Jimènez. En aquest sentit, Laura Lara, afegeix: «A partir d’aquí, l’Ivette i l’Èric anaven donant sentit a la història». Val a dir que els espais, les músiques i el vestuari, els van idear els alumnes.

Més que una obra de teatre

Aquest projecte, finalment, ha estat més que una obra de teatre. Ha estat una experiència de vida. Un camí que han recorregut plegats i que ha deixat moments de tots colors, i que possiblement no ha acabat. I és que, com diu Platon Ovsiienko: «Ens hem fet amics. Hem compartit un hobby, i els hobbies són bons; surts de casa, parles amb gent. Ens ho hem passat molt bé».

Black Outpot ser una «comèdia distòpica», però el grup de teatre de l’Oficina Jove és una «col·lectiu envejable». En paraules dels membres de la companyia: «Es va crear un entorn molt bonic des del principi. Al final el teatre el que ens permet és expressar-nos, i això fa que descobrim altres paradigmes i realitats; es crea una dinàmica interessant i sana».