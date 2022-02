La Companyia Elèctrica Dharma ha encetat aquest diumenge la gira per commemorar els 50 anys de trajectòria amb un acte en el mateix lloc on va fer el primer concert, el casal Font d'en Fargues, al barri d'Horta de Barcelona, el 20 de febrer del 1972. El grup ha anunciat un gran concert al Palau Sant Jordi el 22 d'abril del 2023, així com un documental, un llibre i un disc en els propers mesos. En l'acte inaugural de l''Any Dharma', s'han envoltat de músics com Joan Reig i Gerard Quintana i periodistes i escriptors, entre els quals Jordi Sierra i Fabra i Mònica Terribas, que han repassat les cinc dècades d'història de la banda i n'han destacat l'energia i la generositat dalt i fora de l'escenari.

La sonoritat característica i la força de la Dharma, cristal·litzada en la imatge simbiòtica de Joan Fortuny i el saxo soprano, i la complicitat de tots els seus membres – els altres germans Fortuny, Lluís i Maria, Carles Vidal, Pep Rius i Iban Rodríguez– han obert aquest diumenge al casal d'Horta l'any de celebració del seu mig segle, que tindrà com a plat fort un concert al Palau Sant Jordi l'any que ve. "Heu estat molt generosos, heu donat moltíssim", els ha agraït la periodista Mònica Terribas, que juntament amb el músic Èric Vergés, ha estat l'encarregada de repassar l'època més recent de l'Elèctrica Dharma. "Us admiro per la melodia, per l'energia i per l'actitud. Després de 50 anys, continueu saltant d'aquesta manera", ha dit el membre d'Els Catarres. Abans, altres coneixedors de les passes de la Dharma, com la manàger Núria Batalla o la periodista Elisenda Soriguera, entre altres convidats, han recorregut la història del grup santsenc, que ha experimentat amb la fusió de la música tradicional catalana amb el rock i el jazz. Els integrants de l'Elèctrica Dharma han explicat que les pèrdues, les dels seus germans, Esteve Fortuny, el 1986, i Josep, el 2013, els han unit durant el mig segle d'història conjunta. "Hem cregut que si continuàvem, fèiem un homenatge a l'Esteve i al Josep. Per a ells era molt important la Dharma. És el seu llegat i és donar-los continuïtat", han expressat. Aragonès: "Sou la música de moltes generacions" Entre el públic, hi havia el president del Govern, Pere Aragonès, que ha destacat que la Companyia Elèctrica Dharma és la música de "moltes generacions": "Hem anat de festa, ens hem manifestat i hem estimat amb la vostra música". "Sempre que el país ha volgut alçar la veu, hi heu posat música" ha afegit. També han assistit a l'arrancada de l''Any Dharma' la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; la seva predecessora, Àngels Ponsa, i la regidora del Districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón. El cap de l'executiu ha saludat el qui serà el nou president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i l'exdiputat de la CUP, coordinador del grup impulsor de l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació, David Fernàndez, que també formarà part de la propera executiva de l'entitat cultural. A l'acte hi havia d'assistir la presidenta del Parlament, Laura Borràs, però finalment no hi ha anat.