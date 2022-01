El 27 de gener, dia de l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz on van assassinar més d’un milió de persones, és la data designada per Nacions Unides com el Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust. El Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera se suma cada any al record –enguany fa setanta-set anys de l’alliberament– i així, aquest dijous, està previst dur a terme una activitat amb alumnes de batxillerat de quatre instituts de secundària de Figueres i Vilafant. A més, coincideix que dissabte al migdia també es fa un acte de retorn d’objectes del deportat Josep Vergés Font a la seva família.

És habitual veure grups escolars visitant el Mume. La pandèmia, però, ha frenat aquest sa exercici de confrontar als joves amb un passat terrible. Enguany, la proposta es fa, doncs, a la Sala de la Societat La Unió Jonquerenca on els responsables d’aquest museu de la memòria s’atansaran. Concretament, ho farà l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, també presidenta del consorci del Mume, i el seu director, Enric Pujol, qui oferirà una xerrada i un col·loqui obert amb els joves estudiants. L’acte es clourà amb una visita al museu. «Stolen Memory» exposa al MUME objectes personals confiscats pels nazis La segona part de la commemoració es concentra en dissabte i consisteix en el simbòlic retorn d’un rellotge i un anell que van pertànyer al deportat Josep Vergés, procedents del camp de Neuengamme (Alemanya) i que han estat conservades als Arolsen Archives (Bad Arolsen, Alemanya). Aquesta acció s’insereix en una campanya a escala internacional de retorn de pertinences conservades als antics fons de l’International Tracing Service de deportats dels camps nazis. Des del 2018 ja s’han retornat objectes a quaranta famílies que en desconeixien l’existència. Durant la Segona Guerra Mundial, Josep Vergés Font (1918-1945) va participar en la Resistència ajudant a moltes persones a travessar la frontera. En ser detingut, fou enviat al camp de Neuengamme (Hamburg), el 21 de maig de 1944. Va morir-hi l’1 de març del 1945. A l’acte de restitució dels objectes, hi haurà familiars localitzats a finals del 2020, gràcies al grup d’investigadors liderat per Cristina Capó i Mercè Casademont.