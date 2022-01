Els tres Museus Dalí han rebut un total de 396.400 visitants, un 108% més que l’any 2020. Com a conseqüència de les restriccions per fer front a la pandèmia, els tres centres només han pogut obrir durant 9 mesos, i en un 50% del seu aforament, fet que ha provocat que el nombre de visitants sigui un 62,6% menor que el 2019.

Els visitants de 2021 s’han repartit de la manera següent:

Teatre-Museu Dalí, Figueres : 254.434 visitants , un 106,7% més que el 2020 i un 68,9% menys que el 2019.

: , un 106,7% més que el 2020 i un 68,9% menys que el 2019. Castell Gala Dalí de Púbol : 37.358 visitants , un 105% més que el 2020 i un 44,5% menys que el 2019.

: , un 105% més que el 2020 i un 44,5% menys que el 2019. Casa Salvador Dalí de Portlligat: 104.608 visitants, un 114% més que l’any 2020 i un 33,3% menys que el 2019.

Un cop tancat l’exercici 2021, s’ha pogut comprovar que es recuperava el públic individual i familiar en relació al 2019 i que es començava a recuperar l’escolar. Les reserves del sector docent per al curs 2022-2023 avancen a bon ritme. Caldrà, però, seguir l’evolució de la covid. Per procedència, es constata que la pandèmia ha promogut el turisme de proximitat. El públic provinent de la resta d’Espanya ha pujat del tercer al segon lloc en el cas de Portlligat. El públic francès es manté fidel al llegat dalinià i segueix representant el percentatge més elevat a Figueres i Portlligat, mentre que a Púbol aquesta posició l’ocupa el visitant català. Els visitants de la resta de països han disminuït considerablement.

Durant la pandèmia, el públic general ha mostrat una clara preferència pels espais oberts i de poca afluència, fet que ha beneficiat particularment les cases-museu de Púbol i Portlligat, com demostra l’increment respecte el 2020.

La Fundació Dalí valora positivament aquestes xifres perquè representen una recuperació en relació al 2020, malgrat que encara no es puguin equiparar a l’època pre-pandèmica.

Malgrat la crisi derivada de la Covid-19, la Fundació Dalí ha mantingut una agenda expositiva significativa. A nivell internacional, els dos projectes immersius Dalí. L’enigma sense fi als Ateliers de Lumières de París, i Inside Dalí, a Florència, han estat molt ben acollits. Més recentment, el 26 de novembre de 2021 es va inaugurar una retrospectiva al centre Dongdaemun Digital Plaza de Seül (Corea), i aquest 1 de gener passat es va obrir al públic Mind of Genius al Chiang Kai-Shek Memorial Hall de Taipei (Taiwan), organitzada conjuntament amb la companyia taiwanesa Mediasphere Communications. La Fundació Dalí hi presenta una selecció d’obres que recorren la trajectòria de l’artista, que fan especial esment a temes com el somni, la fantasia, el subconscient i el destí, i alhora reflecteixen el coneixement profund del pintor per l’art, el seu interès per la ciència i la filosofia i la seva obsessió per explorar horitzons més enllà de la realitat.

Quant als museus del Triangle Dalinià, el 2021 a Figueres, es van inaugurar dos nous projectes expositius: La Divina Comèdia de Dante Alighieri il·lustrada per Salvador Dalí i Dalí al seu Teatre-Museu vist per “Meli”. Al Castell Gala Dalí de Púbol s’ha mantingut la mostra Gala/Dalí/Dior: d’art i de moda. La casa Salvador Dalí de Portlligat va oferir el seu olivar com un dels espais expositius del festival internacional de fotografia InCadaqués.