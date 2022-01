El Departament de Cultura obrirà l'11 de gener les dues primeres línies per administrar els ajuts al sector cultural dels fons europeus Next Generation. Les subvencions es destinaran als equipaments escènics i a les biblioteques. Les sol·licituds per accedir a aquests recursos es podran presentar fins al 14 de febrer. La línia adreçada a les infraestructures escèniques té una dotació de 5 milions d'euros i permetrà modernitzar els sistemes digitals d'àudio, les comunicacions en xarxa, la il·luminació, el vídeo, la gestió digital de maquinària escènica i els instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d'espectacles. Les biblioteques podran adquirir 41.238 llibres i almenys la meitat hauran de ser en castellà.

De la línia destinada als equipaments escènics i musicals en podran ser beneficiaris equipaments públics o privats amb programació professional estable d'arts escèniques, sales de concerts i espais multidisciplinaris com llocs d'assaig, centres de creació o producció. Les subvencions per a cada ajuntament, entitat o empresa podran ser d'un màxim de 200.000 euros, i en cap cas serà superior al 80% del cost subvencionable. Adquirir 41.238 llibres, la meitat en castellà L'altra línia que s'obre va adreçada la dotació per a Biblioteques i subvencionarà l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que consten també al "Directorio de Bibliotecas Españolas", elaborat pel Ministeri de Cultura i Esport en cooperació amb les comunitats autònomes. L'objectiu és permetre l'adquisició de 41.238 llibres, dels quals la meitat, almenys, hauran d'estar editats en llengua castellana i la resta podran estar en llengua catalana, tot i que fins a una desena part es podrà destinar a adquirir llibres en llengües estrangeres i altres llengües cooficials. En total, Cultura gestionarà 23,8 milions d'euros dels fons europeus per modernitzar un dels sectors més castigats per la crisi derivada de la Covid-19. Part d'aquests recursos també es destinaran a les sales de cinema, les acceleradores culturals, l'oferta cultural en àrees no urbanes i a la digitalització de l'inventari dels béns mobles, la transformació digital dels arxius històrics i la conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural.