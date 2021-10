L’activitat de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà es reactiva després d’un any i mig en què l’activitat s’ha mantingut sota mínims a causa de la pandèmia. «Ara l’objectiu és continuar treballant per obrir-se arreu del territori català», assenyala l’actual presidenta, Mari Blanco. «És molt important poder tornar a socialitzar-nos i a recuperar la nostra activitat com a associació, de moment amb aforament limitat i amb totes les mesures de seguretat per la Covid». La capacitat de la casa cultural és per a 180 persones i les activitats sempre han tingut molta participació, explica Blanco. Amb l’esperança posada a tornar a la «nova normalitat», l’associació va poder reunir-se després de molts mesos, per la diada, en aquesta ocasió utilitzant la carpa de Vilatenim com a espai de reunió: «Va ser un moment emotiu tornar a estar junts.

El local del Molí de l’Anguila, seu de l’entitat, es va convertir el març d’enguany, en centre de vacunació fins al passat dilluns 4 d’octubre, amb la qual cosa «fins ara no podíem disposar de les instal·lacions. Tenim l’esperança de poder celebrar les tradicionals festes a partir d’aquest mes d’octubre. També estem esperant que s’aixequin totes les restriccions per poder fer els nostres àpats populars o trobades com la castanyada a mitjans de novembre, que sempre té molt d’èxit». L’escola de ball de la casa cultural també reprèn les classes a l’octubre.

La pandèmia ha fet que la Casa Cultural d’Andalusia hagi perdut socis: «Ara som poc més de 200, però la intenció és que a poc a poc s’hi vagi sumant gent» remarca la presidenta de l’entitat, ja que «molts dels nostres associats són persones grans que amb la pandèmia han agafat por de reunir-se».

La Casa Cultural és un exemple de bona integració social a la ciutat i a la comarca

La Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà té trenta-tres anys d’història i continua amb el mateix esperit amb què va ser fundada el  per un grup d’amics que desitjaven sentir que, lluny de la seva terra, seguien tenint un trosset d’Andalusia a Catalunya. «Mantenir-se viva i activa» ha estat, durant tots aquests anys, el seu èxit més important. «Per això tot aquest temps ens ha costat molt deixar de fer els dinars de cada primer diumenge de mes i tot un seguit de festes i tradicions completament arrelades a la comarca, «i obertes a tota la ciutadania, socis i simpatitzants que volen venir a gaudir i a compartir» recalca Blanco. «Ara ens toca inventar noves coses per atraure més gent».

El respecte mutu per Catalunya, la terra d’acollida dels andalusos que van venir en la dècada dels 50, 60 i 70 i la combinació de les dues identitats, ha estat sempre dins la normalitat: «Als actes que organitzem venen els socis, però també gent que no és d’origen andalús, però que vol gaudir de les nostres tradicions, de la nostra música, del ball». Existeix una integració total: «De fet sovint molts dels associats surten d’aquestes persones que venen a conèixer el que fem, s’hi troben a gust i es queden».

Com a presidenta, Mari Blanco té objectius fixats, que la pandèmia va truncar: «Ara és el moment de recuperar-los: volem fer créixer la Casa d’Andalusia, que la nostra entitat es conegui més enllà de la província de Girona». L’entitat forma part de la Federació Andalusa de Comunitats «que ens ha proposat organitzar la pròxima trobada d’entitats Andaluses a principi de l’any que ve».

Amb l’objectiu de seguir portant la veu de l’associació arreu, també a través del Coro Rociero, ara es busquen persones de mitjana edat que vulguin incorporar-se a la formació: «A la gent més jove li costa més agafar-se a un compromís», diu. Amb el cor «participem en els esdeveniments que organitzem, a la missa rociera del Dia d’Andalusia, també ens criden per alguna trobada particular o casament i ens ofereixen la voluntat».

El Cor també cobra, igual que el cos de dansa, un gran protagonisme per les fires de Figueres: «És el que ens porta més feina, però per nosaltres és un moment molt rellevant, esperem que aquests anys ens hi puguem trobar tots».

Mari Blanco és la primera dona presidenta en la història de l’entitat

La Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà té des de fa dos anys nova presidència. «Estic satisfeta de ser la primera dona presidenta i la primera dona que ha optat al càrrec en 33 anys d’història de l’entitat». La seva vinculació a la casa cultural es remunta a 17 anys enrere quan va entrar com a sòcia: «La meva filla volia aprendre a ballar quan tenia dotze anys i la vaig apuntar a l’entitat, quan la seu estava situada al costat de la via del tren i a poc a poc em vaig anar implicant». Poder després traslladar-se al Molí de l’Anguila va ser decisiu per consolidar-se a la ciutat com a entitat. Blanco va treballar al costat de Fernando Martos, col·laborant en l’organització d’esdeveniments i festes durant 7 anys i més tard al costat de l’anterior president Antonio de la Torre. Ara que n’està al càrrec, «és el moment de poder reprendre nous objectius. Crec que les dones posem més atenció als detalls, però els anteriors presidents han fet una gran feina tot aquest temps».

Blanco va néixer a Toledo i té arrels gallegues. Assegura que és un exemple de la bona integració de la societat amb la casa cultural: «Tothom pot gaudir de la seva activitat i de les seves tradicions, és una cultura alegre, que ofereix moltes coses més enllà de les sevillanes i del flamenc» conclou.