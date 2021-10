La descoberta casual que va fer el soci del Foment de la Sardana Pep Ventura, Josep Caula, ha aconseguit, setanta anys després d’haver-se escoltat per darrera vegada, recuperar i que es torni a interpretar la sardana La Llançanenca (1950) del compositor de Portbou, Josep Cid i Pacareu (1901-1958), al cor del poble que la va inspirar. No només s’ha interpretat a plaça sinó que, a més, gràcies a la presidenta del Foment, Montserrat Mauné, la sardana s’ha enregistrat i se n’ha fet entrega d’una còpia a l’Ajuntament.

Josep Caula va trobar un programa de la festa major del 1953 i en ell l’anunci del primer Aplec-concurs de sardanes on actuava «una colla sardanista infantil» del poble. Entre les sardanes va veure La Llançanenca, totalment desconeguda per ell però també per la gent del seu entorn. Era obra de Josep Cid, un compositor de sardanes nascut a Portbou on el seu pare regentava un cafè. Els vincles amb Llançà els tenia per part de la seva mare, que n’era filla.

Per trobar la partitura, Caula es va adreçar a l’arxiu del Foment on se’n conserven més de tres mil. Montserrat Mauné la va trobar i, tot aprofitant que Llançà celebrava la festa major i hi actuava la cobla Ciutat de Girona, «vaig demanar si podien tocar-la i així ho van fer», explica. Molts van agrair-li el gest. A més a més, per completar, Mauné va fer reeditar el programa d’aquella festa major del 1953, la partitura de la sardana i la va fer enregistrar en un cd. Tot plegat en va fer entrega a l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, qui ja els va avançar que la tornaran a interpretar per Sant Vicenç, el mes de gener.