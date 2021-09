L'enginyer i exregidor figuerenc José Luis Torres, articulista habitual del Diari de Girona, presenta aquest dimecres, a la Biblioteca Fages de Climent, el seu darrer llibre. L'obra es titula El último docenio político figuerense. Benvolguts lectors, "Dalí només podia néixer a Figueres (Círculo Rojo). L'acte començarà a les set de la tarda i comptarà amb la participació del novel·lista David Frigola i l'exdiputat a Corts, Josep López de Lerma. per assistir-hi, cal reservar plaça trucant al telèfon 972 677 084.

Quan José Luis Torres va decidir compilar els seus articles d’opinió publicats al Diari de Girona els darrers vint anys, el número dotze, que en cabalística està vinculat a l’harmonia, perfecció i justícia, va aparèixer de forma reiterada. «La vida municipal de Figueres ha vingut responent en els darrers quaranta anys a aquest arcà», comenta Torres. A l’adonar-se que ell havia pogut resseguir i analitzar de forma crítica, fidel al seu punt de vista, els últims dotze anys, va voler batejar, de forma original i singular, el seu recull com El último docenio político figuerense amb un pròleg de l’exdirector del Diari de Girona, Jordi Xargayó.

José Luis Torres, qui des del 1992 al 1995 va ser segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Figueres, va començar a escriure articles d’opinió al setmanari comarcal Ampurdán, i ara fa vint anys ho va reprendre al setmanari Hora Nova i al Diari de Girona.

Aquest gènere periodístic li ha permès compartir públicament «opinions i desitjos de com haurien de ser les coses». Torres és conscient que «tota opinió, per molt objectiva que sigui, tindrà una certa aparença de subjectivitat». Malgrat tot, ell adverteix que «mai vaig tergiversar cap fet ocorregut » i que va procurar anar més enllà del pensament polític propi quan argumentava els pros i contres de qualsevol mesura. «Jo sempre he procurat raonar el que dic, ara es va a la propaganda fàcil i barata, no es sospesen les decisions o els pros i contres», afegeix.

En aquest sentit, Torres ha tocat, «amb una acidesa inconfusible», com li reconeix Jordi Xargayó, molts temes locals, alguns d’ells històrics, «i fins i tot enquistats i dels quals no s’ha fet res», com el pas a nivell, la sala Edison o el castell de Sant Ferran. «Figueres genera molts temes sobre els quals parlar, és una font que no deixa de rajar», afirma. Si aquest recull d’articles, publicats a Círculo Rojo que es poden anar llegint en petites dosis, té un eix vertebrador és el de la figura i la influència de Santi Vila, «tant quan ha estat com quan no ha estat». Així és com l’autor reconeix haver estat el primer que va parlar, ja l’any 2000, sobre l’exbatlle «quan era un simple regidor a l’oposició i preveient-li un gran futur polític» però també fou el primer a criticar-lo. No és l’únic exalcalde a qui Torres li ha dedicat articles. Així apareixen esmentats Marià Lorca, Joan Armangué, Jordi Masquef i Marta Felip.