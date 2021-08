El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya - Sitges 2021 tindrà per primera vegada com a pel·lícula inaugural un film dirigit per una dona: 'Mona Lisa and the Blood Moon', d'Ana Lily Amirpour, ha anunciat el director del festival, Ángel Sala, en roda de premsa aquest dijous.

Després del seu pas per anteriors edicions del festival amb pel·lícules com 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (2014) i 'The Bad Batch' (2016), la nova pel·lícula d'Amirpour, protagonitzada per Jeon Jong-seu, obrirà les portes del certamen el 7 d'octubre.

Sala ha explicat que en aquesta edició tornaran noms coneguts del festival i apareixeran també alguns nous, com és el cas de Vladimir Jóhansson, del que es projectarà la seva pel·lícula 'Lamb', una de les pel·lícules més comentades del Festival de Cannes 2021.

Així mateix, habituals del festival com Alexandre Bustillo i Julien Maury tornen amb 'The Deep House', una proposta de terror sobrenatural sota l'aigua, i David Gordon Green presenta 'Halloween Kills', l'última entrega de la saga Halloween, de Michael Myers i Laurie Strode, protagonitzada per Jaime Lee Curtis.

La nova pel·lícula d'Álex de la Iglesia, 'Veneciafrenia', un híbrid de 'slasher' i 'giallo' que compta amb les actuacions d'Ingrid García Jonsson i Silvia Alonso, tindrà la seva 'premiere' mundial en el festival.

Projectaran a més dues pel·lícules d'Edward Wright: 'Last Night in Soho', protagonitzada per Anya Taylor Joy, i el documental 'The Sparks Brothers', sobre la banda liderada pels germans Ron i Russell Mael.

Altres pel·lícules

Al costat de la pel·lícula de De la Iglesia, es presentaran també pel·lícules espanyoles com a 'Visitante', debut d'Alberto Evangelio; 'La pasajera', de Raúl Cirerer i Fernando González Gómez; 'Jacinto', de Javi Camino, i 'Tres', de Juanjo Giménez, guanyador de la Palma d'Or en el Festival de Cannes al millor curtmetratge l'any 2017 per 'Time Code', que va arribar a estar nominada també als premis Oscar.

Així mateix, la secció d'animació del festival comptarà amb els directors Ari Folman, Mamoru Hosoda i Phil Tippett, que presentaran, respectivament, 'Where Is Anne Frank?', 'Belle' i 'Mad God'.

Uns altres dels noms destacats del festival són els cineastes asiàtics Zhang Yimou, que presenta 'Cliff Walkers'; Takashi Miike, amb 'The Great Yokai War: Guardians'; Camino Masashi i Masayuki Miyaji, amb 'The Deer King', i Banjong Pisanthanakun, amb 'The Medium'.

Formen part del jurat Oficial Fantàstic de l'edició d'aquest any la cantant Alaska, el còmic Joaquín Reyes, la directora i actriu Luna --nom artístic de Maria Lidón--, i els directors i guionistes Ali Abbasi (el director de 'Border') i Antonio Trashorras.