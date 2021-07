La 14a edició del Festival Portalblau de l'Escala va començar ahir, dissabte 17 de juliol, amb un homenatge a l'escriptor Joan Margarit a l'Alfolí de la Sal, a l'Escala. Després d'una edició, la passada, reduïda i absolutament marcada per la pandèmia, aquest any s'han programat més de 15 activitats i propostes que s'allargaran fins al 15 d'agost.

El d'ahir, va ser un acte gratuït, però amb reserva prèvia que va servir per recordar i reivindicar l'obra i la personalitat de Joan Margarit. L'arquitecta Maria Rubert de Ventós i el poeta Carles Duarte van ser els encarregats de transmetre-ho amb el suport de la lectura d'alguns dels poemes més destacats de l'escriptor.

Com a novetat d'aquest any, l'Ajuntament de l'Escala i el MAC d'Empúries han volgut apostar per l'organització d'una passejada cultural. L'activitat consisteix en una ruta a peu amb diferents parades on els participants poden gaudir d'actuacions en directe a càrrec de diferents artistes.

Entre aquestes propostes, i a partir del divendres 23, l'Escala, així com els seus diferents espais d'entre els quals el fòrum romà i la plaça Univers, s'ompliran de cultura i de música per celebrar el 14è Portalblau amb artistes com Judit Nedderman (01/08) o Miki Núñez (15/08).