Felícia Fuster (1921-2012) va ser poeta, pintora i traductora. És per les dues primeres vessants per les quals la Fundació Perramon de Ventalló la rememora ara estrenant un espectacle poètic i musical que gira al voltant de la seva obra poètica. Ho fa aquest divendres i dissabte, a les 19.30 hores, i s’aprofita també per estrenar un nou espai com a teló de fons, els jardins de la casa, un indret ideal per viure aquesta vetllada a l’aire lliure i gratuïta que també es repetirà el dies 9 i 10 de juliol.

El muntatge, que s’ha volgut titular Estimat Albert [ ] Records Felícia, ha estat dramatitzat per l’actriu i periodista Carme Canet, junt amb Aina Girbau, i estaran acompanyades pel pianista Ferran Cullell. Carme Canet ja ha modelat altres espectacles similars per la Fundació Perramón, tots ells sempre girant a l’entorn de la figura d’Albert Ràfols Casamada. Aquest també hi manté les connexions, ja que el darrer recull que va publicar Felícia Fuster, Postals no escrites (2001), una crònica d’un viatge al Japó i un homenatge a la cultura oriental, escrita en haikus, va ser prologat per Casamada, el qual també va il·lustrar un parell de dibuixos que es van incloure en el volum.

Per elaborar la dramatúrgia del muntatge, Carme Canet i Aina Girbau han partit d’aquest llibre i d’una antologia que ha aparegut recentment sobre tota la seva obra, amb motiu del centenari del naixement de l’autora. També han tingut molt en compte aquest nou espai on es presenta, els jardins. «La poesia de Felícia Fuster és molt íntima, com reflexions interiors. Fuster té un vocabulari molt quotidià que apel·la molt a les coses que li passen a qualsevol persona, a situacions, paisatges, emocions i ho expressa poèticament», defineix Canet, que afegeix que «Ràfols Casamada escriu com pinta, a base de pinzellades de paraules, i en el cas de Fuster, els seus haikus també ho tenen, són com pinzellades de paraules».

Connexions artístiques

Tant Ràfols Casamada com Felícia Fuster compartien generació. A més, els dos eren pintors. Canet hi veu moltes connexions, fins i tot en la manera d’expressar-se. «Comparteixen aquesta abstracció tan crua», comenta Canet. Per testimoniar-ho, qui assisteixi al recital, menys teatralitzat que en edicions anteriors i que es farà des d’un porxo elevat, pot atansar-s’hi prèviament i visitar la Fundació Perramon de forma gratuïta. Es tracta d’un museu que conserva obres d’una trentena d’artistes, principalment pintures i escultures d’art contemporani dels anys seixanta fins a l’actualitat, entre les quals hi ha peces de Ràfols-Casamada, un dels màxims exponents de l’avantguarda de la segona meitat del segle XX.