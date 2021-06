Editorial Brau sorteja entre els subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà el llibre La mirada grega, escrit per la gran divulgadora clàssica Maria Àngels Anglada.

Anglada ressegueix en aquesta obra pòstuma la presència i el tractament de la natura en els autors clàssics. El llibre, per una banda, és un manual de tradició clàssica i, per l'altra, una aproximació lúcida a les fonts de l’ecologisme. El volum, projecte inacabat i trobat a l'arxiu d'Anglada, ha estat completat, anotat i editat per l'hel·lenista Eusebi Ayensa.

Per participar en aquesta promoció, podeu enviar un correu subscriptor@emporda.info, o trucar els dijous de 9.00 h a 13.00 h.