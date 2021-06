Emocions a flor de pell. Així es va viure la gala que van oferir recentment les trenta-cinc ballarines del Jove Ballet Figueres al Teatre El Jardí de Figueres. Un públic entregat els hi agraïa amb forts aplaudiments l’esforç realitzat i la bellesa plàstica de les seves coreografies treballades els darrers mesos i desenvolupades amb elegància i professionalitat.

Marta Coll, codirectora de l’escola de dansa Marta Coll, bressol del Jove Ballet Figueres, va qualificar el muntatge «d’espectacular». Segons Coll, la formació la integren «un grup de nenes molt potent i amb moltes ganes de tornar als escenaris». En aquest sentit, el grup portava tots aquests mesos de pandèmia sense haver pogut mostrar el seu art. Tot i això, han seguit treballant intensament tal i com van demostrar dalt de l’escenari. La feina ben feta i amb un alt nivell de creativitat va rebre la recompensa de centenars de felicitacions. No era per menys. Les ballarines del Jove Ballet Figueres van «regalar» als assistents una quarantena de coreografies excel·lents.