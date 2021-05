El Primavera Sound 2022, que se celebrarà a Barcelona durant dos caps de setmana entre el 2 i el 12 de juny del 2022 amb cartells diferents, ha anunciat aquest dimarts, 25 de maig, el seu cartell format per més de 400 bandes, amb el qual el festival celebra el seu 20è aniversari.

The Strokes, Tame Impala, Tyler the Creator, Nick Cave & the Bad Seeds, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National, Bikini Kill, King Gizzard & the Lizard Wizard i Beck encapçalaran el primer cap de setmana, del 2 al 4 de juny, ha informat el festival.

El segon cap de setmana comptarà amb Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Interpol, Antònia Font, Run the Jewels i Yeah Yeah Yeahs, a més de The Strokes, Tame Impala, King Gizzard & the Lizard Wizard i Tyler the Creator, que repetiran presència.

La programació entre setmana a sales de Primavera a la Ciutat, del 5 al 8 de juny, comptarà amb actuacions de Beck, Megan Thee Stallion, Interpol, Jamie XX, Jorja Smith i Disclosure DJ.

Les entrades per a les edicions del 2020 i 2021 permetran assistir a un cap de setmana del Primavera Sound 2022: en el cas de les de cap de setmana s'haurà de triar entre un dels dos caps de setmana, i en el de les entrades d'un dia, un dels sis dies principals al Parc del Fòrum.