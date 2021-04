L'editorial WunderKammer publica el primer text d'escriptura automàtica

El fons de l'editorial WunderKammer no ha deixat de créixer aquest darrer any arribant a Sant Jordi amb propostes singulars que mantenen la línia de despertar aquells textos oblidats, rars i deliciosos que conviden a la reflexió així com a impulsar la creació amb autors actuals. Els dos darrers títols que se sumen al catàleg són 'Los campos magnéticos', d'André Breton i Philippe Soupault, i 'La mirada imposible', d'Agustín Fernández Mallo, dins la col·lecció Cahiers.

'Los campos magnéticos' és un llibre excepcional, el primer text d'escriptura automàtica de la història creat l'any 1910 pels dos màxims exponents del moviment surrealista. André Breton i Philippe Soupault eren, aleshores, dos joves amb ganes de fer «un llibre perillós» escrit sense corregir, ràpidament i sense pretensions estètiques. Julio Monteverde ha traduït el llibre i n'ha fet les anotacions i la introducció on explica que «l'escriptura automàtica és la portadora contumaç de certes preguntes fonamentals que treballen contra la banalitat» i que«desencadena la llibertat interior» dels que la practiquen. El volum inclou un escrit de Breton fet anys més tard on reflexiona sobre la importància d'aquell text.

En part, sobre llibertat també parla 'La mirada imposible', de Fernández Mallo, «un assaig breu i intens», tal com el va qualificar en una presentació recent el periodista Xavier Ayén. L'autor va aprofundir en certs conceptes que desplega a l'assaig com la cinquena paret, «un lloc no accessible a l'ésser humà». També va abordar la idea que «la identitat autoconstruïda no existeix, és un deliri de l'ego, creada pels altres, un pacte entre allò que tu creus que ets i el que el món creu que ets». Però ell va més enllà: «En el món actual, la identitat està creada per una suma de dades que tu no veus, que no veuràs mai, que no saps que existeixen i que creen la teva identitat fragmentada que no veu ningú, cap ens la controla».





André Breton i Philippe SoupaultWunderKammer136 pàgines - 19,50 eurosAgustín Fernàndez MalloWunderKammer96 pàgines - 12 euros