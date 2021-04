Maçanet de Cabrenys organitza una nova ruta de l'exili

Maçanet de Cabrenys ha organitzat aquest dissabte, 3 d'abril, una nova ruta de l'exili. Serà una caminada que durarà unes tres hores, de dificultat mitjana-baixa, fins al coll de Lli. La ruta serà guiada per l'historiador Pere Roura. La ruta s'emmarca dins un projecte de senyalització dels tres camins que milers de persones van emprendre el febrer del 39, però també els altres «exilis», com els dels que van haver de fer el camí a la inversa per fugir de l'ocupació nazi. La sortida serà des de La Forestal, el punt on es va establir el darrer control on els que fugien deixaven pertinences com cotxes