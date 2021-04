La 3a edició de les Rutes de l'exili comença a Agullana

Les Rutes de l'exili és una iniciativa impulsada pel Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera (Mume) que consisteix en una sèrie de sortides a diferents espais vinculats a l'exili català del 1939 i pensades per al públic familiar. La tercera edició d'aquesta proposta arrenca aquest diumenge, coincidint amb Setmana Santa, i portarà els participants fins a Agullana, on podran visitar el Centre d'Interpretació de l'Exili Cultural Català i descobrir la pervivència de la cultura catalana a l'exili.

La sortida, programada per les 10 del matí, comença, però, al mateix Museu de l'Exili que pot ser visitat i, tot seguit, ja es desplaça fins a Agullana on es donen a conèixer els carrers i edificis més emblemàtics dels dies de la retirada i els artistes que van seguir donant suport a la República.

De rutes, en aquesta edició, se n'han programat fins a set, una cada mes, fins a l'octubre. Les propostes són variades i conviden els assistents a visitar la Vajol, la mina Canta i el coll de la Manrella, el 2 de maig; Portbou i la petjada de Benjamin, el 12 de juny; els búnquers de la Jonquera, el 18 de juliol; de nou, Agullana i la mina Canta, el 15 d'agost; Cotlliure i Machado, el 12 de setembre i el coll de Lli, el 10 d'octubre. Per participar-hi cal inscriure's a info@museuexili.cat o bé trucar al 972 556 533. El preu és de 15 euros per als adults, 8 euros per als joves de 12 a 17 anys i gratuït fins als 11 anys. Es fan descomptes a grups a partir de 6 persones.