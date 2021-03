Bona rebuda del primer matí de reobertura del triangle Dalinià

La Plaša Gala i Salvador DalÝ amb visitants a l'espera per entrar.

La Plaša Gala i Salvador DalÝ amb visitants a l'espera per entrar. EMPORDA.INFO

El Museu Dalí, juntament amb els altres dos espais que conformen el triangle dalinià, Portlligat i el Castell de Púbol, han tornat a obrir les seves portes el matí del dissabte 27 de març. Amb entrades de forma esglaonada, respectant l'aforament màxim i les mesures de seguretat, han rebut visitants de molts indrets que feia temps que esperaven que el museu obrís les portes després d'un llarg tancament.

A primera hora del matí ja hi havia visitants expectants per entrar al museu, a la plaça Gala i Salvador Dalí, esperant el seu torn asseguts al monument en homenatge a l'escriptor Francesc Pujols. Molts d'altres venien a consultar la disponibilitat d'entrades per visitar el museu.

Des dels tres espais, s'espera anar recuperant a poc a poc el trànsit que hi havia hagut anteriorment a la pandèmia. Tanmateix, s'afronta la Setmana Santa «positivament», ja que, segons ha informat la directora del museu Dalí, Montse Aguer, tenen força reserves per visitar els museus des de fa uns dies.