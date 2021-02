Alumnes de l'escola d'Avinyonet recullen mòbils per a una campanya solidària

Alumnes de l'escola d'Avinyonet recullen m˛bils per a una campanya solidÓria

Els alumnes de 5è de l'escola Gonçal Comellas d'Avinyonet de Puigventós s'han sumat a la campanya de reutilització i reciclatge de mòbils vells Mobilitza't per la selva, promogut per l'Institut Jane Goodall des del seu programa d'educació ambiental Arrels i Brots. La crida per recollir aquests mòbils vells a l'escola es mantindrà fins al dia 26 de febrer. Tots els mòbils es portaran. Recollint-los permet reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus components; reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics i recaptar fons pels programes d'educació, conservació i desenvolupament a l'Àfrica. Val a dir que la plataforma El Sendero de Lugh també recull mòbils i que disposa de diferents punts de recollida a Roses, Bàscara i Figueres.