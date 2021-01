La nova programació d'arts escèniques de Roses aposta per la música i el cinema

Després de la represa de l'activitat cultural al teatre rosinc de les darreres setmanes, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses aposta per una sòlida programació per a la nova temporada que faci front a una de les pitjors etapes viscudes per la indústria de les arts escèniques. L'objectiu és tornar a oferir al públic rosinc i empordanès, amb totes les garanties de seguretat necessàries, un programa atractiu i de gran qualitat pensat per a totes les edats, que permeti als espectadors el retrobament amb les representacions presencials.

Un dels aspectes tinguts en compte ha estat la incorporació al nou programa, com ja s'ha fet durant els passats mesos de tardor, d'aquelles representacions anul·lades amb motiu de la pandèmia. És el cas de les obres "Una història real", amb Júlio Manrique; "Alguns dies d'ahir", de Jordi Casanovas; i l'actuació a Roses d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue amb una selecció del seu treball músic-poètic en comú. La intenció és mantenir així el compromís adoptat amb les companyies i possibilitar que el públic rosinc pugui finalment gaudir d'espectacles que ja havien estat anunciats.



Tot i així, la voluntat municipal per apostar fermament per l'activitat cultural va més enllà, incorporant noves propostes: "Alhayat o la suma dels dies", inspirada en fets reals sobre la construcció d'una biblioteca al camp de refugiats de Lagadikia (Salònica, Grècia); i la contemporània posada en escena de la companyia Projecte Ingenu de "Yerma", de Federico García Lorca.

SUU i Buhos, el públic juvenil cobra pes amb la nova programació



Després d'un any en el qual les actuacions musicals s'han vist desterrades quasi en la seva totalitat a les plataformes digitals, Roses recuperarà aquesta temporada la calidesa i intensitat dels directes de la mà de dues de les formacions més importants del panorama musical actual, que han continuat amb els seus processos creatius durant els llargs mesos de la pandèmia.



Es tracta de la cantant SUU, que durant 2020 ha sabut demostrar la seva versatilitat adaptant-se a les noves circumstàncies i oferint formats i repertoris especials que l'han convertit en una de les artistes que més ha tocat en plena crisi del coronavirus i que, el proper mes de febrer, oferirà a Roses en directe la presentació del seu àlbum Ventura.



Per la seva banda, la formació Buhos oferirà al maig el seu nou treball El dia de la victòria, un projecte que mai havia fet abans (lluny de festivals, multituds i places majors), pensat per auditoris on la música centrarà l'espectacle, però també el teatre en formarà part. Amb aquest espectacle musical, farcit de crítica social, humor, sàtira i improvisació, Buhos ofereix una "teràpia col·lectiva", una experiència única i irrepetible, demostrant un cop més que la cultura és segura i que els artistes aposten per nous formats.



El concert "Songs of Hope", a càrrec de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió, una nova manera d'entendre el cant coral, i la XV Cantada d'Havaneres Vila de Roses, tancaran l'apartat musical de la programació

El Mag Lari retornarà la màgia a Roses



El mes de maig, el Teatre Municipal de Roses viurà una nit màgica plena de sorpreses, humor i il·lusionisme, de la mà del Mag Lari. Després de més de 25 anys fent funcions arreu, el Mag Lari s'adona que la seva vida és una gira contant i que el que més li agrada és estar sobre els escenaris fent el que millor sap fer: il·lusionar i fer riure el públic.

Nens i nenes... tots al teatre!



El TMR manté la seva programació de teatre infantil, continuant així donant suport a l'entitat OPTIMIST i a la important tasca realitzada al llarg de la seva trajectòria per apropar les arts escèniques al públic infantil i familiar, a través de propostes de qualitat arribades de tot Catalunya. Per a la nova temporada, el programa recupera l'obra "A Taula!" (suspesa amb motiu de l'epidèmia) i incorpora les representacions "Blowing" (dansa i multimèdia) i "Italino Grand Hotel" (pallassos i teatre mut).

El cinema s'obre pas al TMR



Una altra de les novetats de la nova programació és la incorporació del Cicle Gaudí, que ofereix cada mes una pel·lícula de producció catalana i d'estrena molt recent. A Roses es projectarà al gener "Uno para todos", on l'actor David Verdaguer interpreta un professor interí que assumeix la tasca de ser el tutor d'una classe en un poble completament desconegut per a ell. El mes de febrer es podrà veure "La boda de Rosa", dirigida per Icíar Bollan i protagonitzada per Candela Peña, que explica la història d'una dona que, a punt de fer 45 anys, se n'adona que ha viscut sempre per als altres i decideix prendre les regnes de la seva vida. La resta de pel·lícules que es projectaran s'anunciaran properament.

Entrades i descomptes



Les entrades per als espectacles de la nova temporada es poden adquirir a partir de demà, 14 de gener, a través de www.rosescultura.cat, o bé presencialment a les taquilles del teatre, els dijous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l'espectacle una hora abans de l'inici.



Gaudeixen de descompt en les representacions organitzades per l'Ajuntament de Roses els titulars del Carnet Club Roses Cultura, Carnet jove i Carnet de jubilat, mentre que tenen entrada gratuïta els menors de 16 anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) i les parelles lingüístiques de Roses.