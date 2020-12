«El pequeño poni», teatre contra l'assetjament escolar, a l'espai La Cate de Figueres

El pequeño poni ha trepitjat molts escenaris i amb diferents repartiments i direccions des que el dramaturg Paco Becerra la va portar per primer cop a un teatre. Aquest dissabte, a les set de la tarda, arriba a La Cate de Figueres amb Glòria Sirvent i Sergi Matamala, els dos protagonistes, i amb Mercè Vila Godoy a la direcció.

Luismi, un nen de deu anys, va cada dia a l'escola amb una motxilla de My Little Pony, els seus dibuixos animats preferits. Ell diu que li porta bona sort i el protegeix. Però un dia el director de l'escola li prohibeix que la continuï portant perquè diu que la motxilla és la causa per la qual els companys es fiquen amb ell.

El pequeño poni parla de l'assetjament escolar i de com tots plegats, com a societat, ens hi enfrontem: sotmetent-nos a allò que els altres consideren normal per no patir rebuig o defensant la diferència. Una història per fer-nos reflexionar sobre la llibertat i les pors, i també un retrat dels prejudicis socials dels adults.

La història es basa en uns fets reals succeïts als Estats Units. Fa uns sis anys, un nen, Grayson Bruce, de la mateixa edat, no va poder entrar a l'escola després de patir atacs físics i verbals repetits per part dels seus companys per portar una motxilla dels seus dibuixos preferits. La direcció del centre ho va considerar detonant d'assetjament i va acusar el petit de disrupció a l'aula.

