El Casino Menestral Figuerenc promou una Mostra de pessebres i arbres de Nadal

L'Associació Filatèlica, Numismàtica i de Col·leccionisme del Casino Menestral Figuerenc de Figueres promou una Mostra de pessebres i arbres de Nadal entre entitats, associacions i escoles i instituts de la ciutat i pobles de l'entorn. La idea és que els enviïn fotografies d'aquestes creacions ja completades i amb les persones participants que, posteriorment, seran exhibides. La proposta, depenent de la resposta que tingui, podria créixer l'any vinent ampliant la proposta a tota la ciutadania.

El president de la secció del Casino Menestral, Ferran Baró, recorda que als anys 80 ja s'havia organitzat una mostra de pessebres, ja que hi havia molts col·leccionistes d'aquestes temàtiques. «Amb la pandèmia, vam pensar: per què no recuperar aquesta idea?», comenta Baró tot explicant que els únics requisits per participar són fer els pessebres i els arbres de Nadal amb materials reciclables, així com els elements ornamentals i figuratius del mateix concursant. També assenyala que no s'acceptaran treballs que continguin plantes o substàncies sotmeses a protecció com ara la molsa. Tampoc hi ha límit de mides, així com de materials, estils o tècniques emprades.

Les imatges es divulgaran

Les creacions hauran d'exposar-se entre el 17 de desembre i el 6 de gener i tots els participants hauran d'enviar un correu electrònic a info@casinomenestral.cat amb una fotografia del pessebre o de l'arbre ja decorat i una altra amb totes les persones que s'hagin implicat en la creació. Totes aquestes imatges es divulgaran a través de les xarxes socials de l'entitat i possiblement es publicaran a la premsa comarcal.



Consulteu tota la informació del Nadal a l'Alt Empordà.