El Mini Print de Cadaqués s'exposa a França a partir del mes de desembre

L'exposició del 40è Mini Print Internacional de Cadaqués s'ha pogut veure aquestes darreres setmanes a la Fundació Tharrats d'Obra Gràfica de Pineda de Mar. Ara, els seus responsables tenen previst traslladar les peces a la galeria L'Etangd'Art de Bages, a França, on s'exposaran. Tot i això, les dates encara estan per determinar i dependran de les restriccions que imposa el govern francès a causa de la Covid. Els promotors del Mini Print creuen, però, que no serà abans del mes de desembre. Totes les obres es poden contemplar en línia.